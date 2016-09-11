2016-09-11

方維賢

「來世投胎，不管我們能不能一眼認出對方，還是要繼續在一起……。」火場裡，眼看大火四處瀰漫，即將吞噬屋內一切，兩人緊緊相擁，在對方耳邊許下承諾。依依不捨望著懷中的她，漸漸的，他沒了知覺。

再次睜開雙眼，趴在地上的他環顧四周，身在陌生的環境，想要移動，軀體彷彿不是自己的，感到從未有過的輕盈。隨即，他想到，她呢？還好嗎？前去找她的路上，路人紛紛對他投以異樣的眼光，大概是大火將他毀容了吧，他心想。不管那麼多了，大火的那場誓言，相信她也同他一樣銘記在心。

她依然是記憶裡那個清秀的她，他不禁朝她奔去，她瞥見接近的他，一臉嫌惡，「有蟑螂！」一手拎起，將他連同對她的思念沖進了馬桶。