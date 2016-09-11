人生護理站 小娜與她的母親
2016-09-11
謝佳真
自那個盛夏開始，小娜再也無法打球了。
半坐臥在病床上，面露愁容的小娜看著手中的相本，眼角流下了兩行的眼淚。在球場的一幕幕恍若又再次躍然在小娜的眼前，那時的她盡情地揮灑著汗水，在球場上奔跑與隊友合作無間，但現在的她卻連走路都十分費力了。
我時常在發藥時，看見小娜的母親在病房守候的身影，小娜的媽媽告訴我，她對小娜的病感到非常抱歉。兒時小娜常對她抱怨腰酸背痛，小娜的母親總以為小娜是因為參加籃球隊運動過度才會導致她腰背痠痛，希望小娜能退出校隊好好念書考上好大學。「小娜是一個孝順的好孩子，但她聽了我的話不再打球之後，她的狀況卻一點改善都沒有，反而又更加嚴重了！」於是高中畢業的小娜不再升學，幾乎癱瘓的她已經無法行走了，還必須靠輪椅來生活。
而後的日子小娜的媽媽帶著她四處求醫，終於找出病因。因為頸部長了腫瘤壓迫了神經傳導，但是小娜的腫瘤太大，已無法藉由手術切除。得知這樣殘酷的結果，小娜的媽媽激動地大哭，「都是我不好！都是我的錯！是我耽誤了小娜的青春和就醫的黃金時間，才會害她不能走路！我不是一個好母親……」
「媽，我不會怪妳，我知道我們都已經非常努力了，這是老天爺給我的功課，接下來的日子我會努力去克服。」令人動容的這段話，至今仍深刻地烙印在我的心中。
小娜的母親當然是愛女兒的，然而面對疾病的未知與殘酷，即使是再厲害的醫療人員也是束手無策啊。
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