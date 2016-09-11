2016-09-11

朵朵

在經歷了愛的失去之後，你才明白，有一種悲傷似乎沒有底，一層之下還有一層。

親愛的，在這種時候，你需要的不是堅強，而是用淚水將悲傷一層層地釋放。

哭泣沒什麼好隱藏的，也唯有勇於面對自己的情緒，你才能在往後的日子裡，帶著對他的思念繼續走下去。

也請告訴自己，雖然他走了，但愛永遠存在。

還請相信，雖然你愛的人離開了，但你依然擁有無限可能的人生。