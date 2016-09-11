2016-09-11

旋轉木馬

她雙手抱胸、好整以暇地坐在沙發上，準備聽聽看眼前的男人又要如何舌粲蓮花，令她再次回心轉意。

那男人確實生得一副好皮相，文質彬彬，說話不慍不火，聲線低沉且富有磁性。只聽他一臉誠摯地滔滔不絕，說理之餘還適當夾雜入不刻意渲染的情，讓女子聽得不禁漸漸沉迷，整個情緒便被對方帶著走。

十來分鐘後，女子終於又一次淪陷在男子的溫情攻勢之下，只見她緩緩地伸出了手……

她拿起桌面上的手機，撥打了購物節目中所標示的電話號碼。

「你好，我的會員編號3165，我要訂購現在節目中所販售的那組保養品……」