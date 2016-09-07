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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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拯救浮士德計畫巡演 力拚年底前再演120場3年後走遍952所國中

2016-09-07

〔記者楊明怡／台北報導〕誰說反毒宣導一定沉悶、無聊？根據2012年啟動的「拯救浮士德計畫」回收問卷，超過25萬名看過反毒劇《少年浮士德》的師生中，有高達99%對表演滿意，9成學生喜歡這樣的反毒推廣模式。

「拯救浮士德計畫」由元大文教基金會、保力達公益慈善基金會與紙風車文教基金會共同發起，教育部去年開始加入，前天，「拯救浮士德」在板橋國中舉辦105學年度巡演起跑記者會，教育部長潘文忠不但親自出席，還說，看到學生認真感受劇情，體會毒品的可怕，比貼再多標語都有影響力！

「拯救浮士德」的目標，是到全國942所國中演出反毒劇《少年浮士德》，透過戲劇在青少年同儕間建立起正確的反毒觀念，第一場演出2012年12月在高雄舉行，目前已在20縣市演出327場，有351所國中師生參與。

紙風車文教基金會副執行長任建誠說，這樣的演出比率只占37%，「若希望全台灣的國中生在畢業前都能看過，我們還有很大的努力空間。」元大文教基金會執行長楊荊蓀也說，「拯救浮士德」原本預計3年內跑完一半的學校，如今4年將屆，只完成1/3，這個全民的活動需要更多人關切，呼籲個人、企業、學校、政府共同努力。

為降低毒品危害社會與K他命在青少年族群氾濫問題，教育部已經連續兩年支持這個活動，今年共贊助250萬，法務部也在今年加入。

紙風車文教基金會透露，除來自公部門的挹注外，至今年9月1日止，民間挹注「拯救浮士德」的捐款總額超過6800萬，不過，除了經費之外，活動仍面臨「場地難尋」的問題。

紙風車表示，他們會碰到3種狀況，第一種是學校認為「我們的學生不吸毒」，不需要看反毒劇；第二種是學校擔心「你來演，別人會不會認為我們的學生吸毒」，而有顧慮；第三種，因為演出是利用上課時間，即使學校同意，可能會有部分家長反對，認為「孩子是去學校上課，又不是去看表演的」；以致有時即使經費到位，還要克服場地的問題，「我們希望教育部的支持，能讓後續場次安排更順利。」

紙風車表示，105學年度第一學期已排定73場巡演，希望在各界支持下能增加到120場，讓演出率達到5成，未來演出速度也能加快，在3年內走完台灣全部的國中，一個孩子也不錯過！

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  • 新北板橋國中學生欣賞反毒劇《少年浮士德》。（紙風車文教基金會／提供）

    新北板橋國中學生欣賞反毒劇《少年浮士德》。（紙風車文教基金會／提供）

  • 反毒劇《少年浮士德》片段，描述國中生小德為了毒品出賣靈魂，和魔鬼打交道。（紙風車文教基金會／提供）

    反毒劇《少年浮士德》片段，描述國中生小德為了毒品出賣靈魂，和魔鬼打交道。（紙風車文教基金會／提供）

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