毒蟲擁槍自重 關山警方佈網成擒

2016-09-06 16:29

〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山警分局循線據報，掌握1名住家卑南鄉的49歲周姓男子，不但擁槍自重，還四處販毒，荼毒民風純僕的縱谷地區居民，昨日清晨拂曉出擊，一舉緝逮周嫌及縱谷地區11名毒蟲，訊後，今依違反槍砲彈藥管制條例及毒品罪嫌移送台東地檢署偵辦。

關山警是在日前接獲舉報，周嫌擁槍自重及荼毒縱谷地區居民，經長期佈線跟監，成功蒐證掌握，但因周嫌生性多疑狡兔數窟，還一度逃往台中地區，行蹤飄忽不定，所幸警方已先行查知周嫌經常出入地，昨日清晨揮軍出擊，由分局偵查隊副隊長邱貞菊會同4名幹探趕往台中周嫌藏匿地守株待免。

由於周嫌隨身攜帶槍械，警方不敢輕妄動，見周嫌開門欲開車外出，荷槍實彈現身，迅雷不及掩耳一擁而上，周嫌不及反應當場就逮，警方隨後在其駕車搜獲改造手槍1把、子彈11顆、海洛因2包、安非他命4包、可疑藥丸7顆及現金8000元等證物；另還分組持搜索票帶回潘姓男子等11名藥腳。關山警分局表示，毒品危害治安、人體健康甚鉅，籲民一起加入反毒行列，勇敢向毒品說不。

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