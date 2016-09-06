38億安毒走私日本 台日聯手破獲
〔記者姚岳宏、呂伊萱／綜合報導〕台、日警方聯手破獲歷年來最大量的安非他命運毒案！4名台灣男子涉嫌在從中國進口到日本的LED燈具貨櫃中，夾帶173公斤安非他命，黑市價格高達121億日圓（約38億元台幣）。日警根據我方提供情資，7月24日在日本逮捕4台嫌，目前兩國警方持續追查上游毒梟。
台、日警方監控，發現4人僅為下游拆貨及運毒車手，由於近來有不少日本關東地區的黑幫份子，包括住吉會、稻川會、松葉會等暴力團成員頻繁來台，並與國內兩大幫派幾個活躍堂口接觸，且與運毒車手聯繫，警方懷疑這個跨國運毒集團是由兩國黑幫幕後操控。
刑事局指出，今年5月，我方發現有販毒集團密謀從中國運毒到台灣及日本，便通報日方注意，7月間，該集團果真從中國廣東蛇口港，分別寄發台灣基隆港及日本橫濱港各1個貨櫃的LED燈具，當時台警派出緝毒犬，仔細搜查來到台灣的貨櫃，未發現毒品，但日警清查運至橫濱的貨櫃，卻發現有大批安毒，以每小袋120公克分裝在1296個燈具中。
日警派出150名警力監控，等對方將貨運到千葉縣一間倉庫，又等了3天，3名台嫌柯宇軒（23歲）、鄭鈺融（23歲）及陳賢順（37歲）出面拆貨（將毒品從燈具裡取出），才下令逮人，搜出154公斤安毒；另在橫濱逮捕先前已去取貨的48歲男子張明豐，又在他車上搜出19公斤安毒，合計搜出173公斤安毒。
柯嫌曾涉及去年高雄港鮪魚肚藏安毒案，138公斤安毒差點就運往日本靜岡，當時柯嫌因事證不足獲不起訴，沒想到1年後，柯嫌竟擔任領頭角色，鄭、陳2嫌拆貨後匯報給他，由他跟張嫌聯繫，張嫌再與日方收貨者接洽。
日本法院過往針對走私販毒超過100公斤者，幾乎都會判處無期徒刑，且服刑要滿30年才有可能出獄，4嫌恐怕要在日本長期坐監。由於5月才有6名台人以遊艇運597公斤安非他命在沖繩被逮，外交部呼籲國人，勿在海外從事不法行為。
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