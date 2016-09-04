〈婚姻幸福學〉兒太黏失去自我 老公吃醋壓力大

2016-09-04

文／諮商心理師 張璇

Q：

寶貝今年滿三歲了，平時的晚上和假日都是我們自己帶，從小他就很黏我，除了上班時間靠保母之外，跟我幾乎寸步不離，睡覺一定要我陪，老公有時會吃兒子的醋，酸說「夫不如子」。偶爾我也想自己靜一靜或跟朋友出去，但是兩邊父母都已年邁，不想再麻煩他們，也不敢隨便找個臨時保母，所以除了洗澡、上廁所，根本沒甚麼一個人的時間，每天都像打仗，最近更是常覺得胸悶頭痛睡不好，身體檢查沒甚麼問題，醫生建議我調整生活步調，但事情就是這麼多，要怎麼調？我覺得自己好像被綁住了，動彈不得，有時連上網和追劇都無力，該怎麼減壓才好呢？

A：

雖然早已不是歌頌犧牲奉獻的年代，大家也瞭解紓壓對身心健康的重要，但還是有許多為人母的女人跟妳一樣，因為各種因素「不容易」放下孩子獨自出去放鬆。走不開有時是真的找不到人幫忙，但也有不少女人是因為擔心被說不負責任、不是個好媽媽，或是怕小孩哭、不放心讓先生帶，不管是甚麼理由，妳的身心已在提醒妳不能再一直耗損下去，它們需要一些安靜、恢復的機會。

可能是整個社會文化仍過於將「育兒」及「家務」和女人綁在一起，也可能是從小到大被母親所教導的「責任感」給綁住了，身為母親，很容易因為對自己好一點就有罪惡感或擔心受議論。既然做多做少都可能被批評指教，只要家裡有人在，外出的頻率不是太高，那些三姑六婆或見不得別人好的人愛說就讓他們去說吧！偶爾一個人出去透透氣，絕不是不負責任或罪過，而是一種「自我照顧」和「自我疼惜」。

當然，在家泡泡精油浴、一邊陪孩子一邊滑手機，或邊洗衣服邊看韓劇也是一種放鬆，但那和離開壓力環境，為自己安排個半日悠閒還是不太一樣。「有快樂的父母，才有快樂的孩子」，為了身心健康，還是請試著超越種種限制，創造一點無干擾的輕鬆時光。

許多研究已證實「獨處」有助於靈性、智能、創造力、調整情緒和讓身心復原，即使只是每週安排出一小段時間到公園散散步，或找間安靜咖啡店坐坐、靜下來看本書，對於紓壓和讓心神安頓、穩定與恢復元氣都有極大助益。如果不習慣獨樂樂，沒有其他人同行會覺得無聊或孤單，那就揪朋友一起運動、跳舞、做SPA、找個步道走走也不錯。不管家裡的爸比能不能幫忙紓解育兒壓力、臨時保母好不好找，或是偶爾一個人靜靜、做自己喜歡的事兒子會不會不高興，現在最重要的是「下定決心」和「付諸行動」，學會「放過自己」和有「被討厭的勇氣」，才能做好壓力管理、享受真正的放鬆。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）