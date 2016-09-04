〈給老公的一封信〉退伍老公家務一肩扛 人妻無後顧之憂

2016-09-04

文／洪金鳳

親愛的老公：

這幾年，你已卸甲歸田，守護在我身邊，無怨無悔包辦所有家務，今年邁入五十大關卻不擅言詞表達的我，想要寫這封信給你，對你過去服務軍旅南北調動，求得經濟穩定，營造家庭幸福的辛勞，表達我最崇高的敬意。

和你結婚後，由於你工作性質較為特殊，在海上執行任務的時間比在家的時間居多，所有家務及照顧小孩的責任都落在兼任職業婦女的我身上，即使如此，我仍然覺得你的工作比我辛苦，責任比我重好幾倍。

當你遠渡重洋擔任接艦任務，或身負重任隨艦航行各大洋，出任海軍敦睦遠航邦誼工作，不但肩負艦艇維修之責，還曾統籌重大政策頒布與修訂工作，期間見你煩憂，我只能在背後扮演默默支持的角色，見你電力吃緊，我一定使出混身解數，和孩子們一起為你充電。

職場起起落落，人生變化各有不同，當你完成國軍使命，解下一身戎裝，退伍回歸家庭後，你我角色互換，我仍是上班族，在職場上奮鬥，但所有家務已由你一肩扛起，每天下班回到家，迎面見到的是整齊廳房、潔淨衣物，一股暖意都會在開門的瞬間襲上心頭。

在這炎炎夏日，我工作無後顧之憂的季節裡，我要向你致上我的最敬禮，並向你說聲：「老公，好感恩！有你真好，希望未來的日子，健康平安、幸福幸運與我們相隨。」