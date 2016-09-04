〈愛情這檔事〉愛妳所選 牽手一起走

2016-09-04

文／艾格妮絲

愛到最後，通常妳會發現一件事實：不是只要有一個男人願意娶妳就可以，那個人還必須是妳所愛，而且願意花時間與妳相處作伴；而妳也別以為結婚就是愛的終點，那只是另一個階段的開始，絕非永恆不變的結局。

日劇《熟女不嫁》一開場，藤木直人飾演的主廚對著一群聚在一起、不斷批評男性的熟女們誠實地說：「妳們完全漠視男人的需求！」放在日常生活裡，真是暮鼓晨鐘！

聽著體重破百的可愛妹抱怨每晚接送下班的男友還不夠好，內心忍不住OS：「蛤，妳不覺得男友和摩托車都很辛苦嗎？」覺得丈夫賺太少的妻子，好像從來也不會檢討自己花錢如流水、任憑信用卡刷爆。

所有戀愛的攻略技巧，不見得適合所有的人，從來沒有結過婚的我，也沒辦法告訴別人如何經營婚姻，新婚小婦人解釋：「有些抱怨其實只是一種習慣。」但我從台北聽到東京、巴黎，咖啡廳鄰座女人怨言大整理，老是在怨嘆，對伴侶沒有絲毫感謝的女性，她的愛情其實早就過了有效期限。

已婚熟女誠懇地自我分析：「骨子裡仍有很多莫名的堅持和脾氣，但已體會和丈夫走在同一條路，方向相同的共存感。」戀愛不一定會有結果，但我漸漸明白，當另一個人再累也願意聽妳把話說完，即使固執仍願意為妳著想，何不試著找出彼此相處之道，生命才能真正得到活著、活過的意義。

去感謝妳愛著他而他也愛著妳的那個人，離開那個妳抱怨著他而他也對妳莫可奈何的那個人，愛情不一定有結果，但參加了就有意義。