〈失戀共和國〉愛成執念 不如懷念

2016-09-04

文／肆一

一個男人的告白：「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。每天默唸幾遍，時間久了，就會變成真的，你就會相信它是真的。」

愛情應該是：堅持對愛的信念，而不是對人的信仰。

每個人都一樣，曾經在生命的某個階段、某個時候，堅持著去喜歡一個人。非他不可、無可取代，他就是生命中的唯一、你的命定，一如你如此相信的愛一般，怎樣都無法丟棄，遍體鱗傷也無法割捨，緊抓著一點點的可能當作憑藉。可是等到年長一點之後再回頭看，卻會發現當時的堅持其實只是偏執，然後開始覺得有點好笑。

你甚至已經不確切記得他的模樣了，他說話的聲音、走路的姿勢，都在時間的沖刷下剩下模糊的影像，就像是焦距沒有對準的電影畫面。有時候你也會突然記起他，一瞬間腦海中清楚浮現他的樣子，但卻無法肯定那個形象是出於自己的想像，或是感情的投射成分居多。當初明明愛得這麼堅決，現在只剩下一點點的懷念。

感情無法勉強 一相情願徒勞無功

喜歡是勉強不來的，愛情是湊合不了的。你用了那麼多時間去付出與追求，然後再用了更多的時間去等候，都是為了驗證這件事，然後再收獲它。

然而，堅持去喜歡一個人的心意還是對的，你知道。那種全心全意的對待、不用時時擔心著的安全感，始終都是你所追求，沒有變過。只是不一樣的是，你終於不再堅持去喜歡一個不喜歡自己的人了。至今你仍然無法全部明白當時為何自己無法放手，只是可以肯定的是，裡頭一定包含許多的不甘心，你不明白自己為何無法被喜歡？自己到底是哪裡做得還不夠？只要一認輸，就等於是否定了自己。稍微清醒一點之後你才發現，這其實只是把自信建構在他的身上。你只是想用他的愛來肯定自己。

你喜歡他，而他不喜歡你，說穿了原來只是愛情裡的一個狀態、也是一個常態，並不特別。可是愛情始終都是兩個人的事，你當然可以堅持去喜歡一個人，但最好選擇去喜歡那個也願意喜歡著你的人，而不是單方面。遇到喜歡的人很難得，但若對方不喜歡你，再難得也都是白費，而把心力花在上面更只是浪費。

走過幾遭後你才驚覺，或許其實是因為他的不喜歡，所以才更加深自己的無法放手，就像是一種反方向的作用力，因為得不到，所以加倍想擁有。

愛的簡單信念 愛一個愛你的人

一生只愛一個人，若能兩相情願，是一種幸運；但若是一相情願，則是一種不幸。你終於懂了這件事，於是你開始學習對愛情懷抱著簡單的信念，而不是把愛情看得簡單。你終於不再以為愛情可以努力得來，許多時候，不再嘗試著繼續付出其實才是對自己最好的對待。

可是，這並不是要你隨意就去放棄，而是在愛之前試著釐清彼此的意願。愛可以跨越很多事，但若沒有愛，就甚麼都克服不了。這是愛情的珍貴與殘酷。

愛一個人或是離開一個人，始終都要相信自己是有選擇權的。對愛情的簡單信念一直都是對的，只是這樣的簡單不應該是對人，而是該對於愛情本身。這也許很難做到，或是覺得根本就做不到，但總是要試著盡力去做。再如何的身不由己，也一定有自己能夠做到的部分。

愛不到就讓他走 好聚好散有緣再相見

愛不到一個人，就讓他走，這不表示你們沒有緣分，而可能只是緣分是在以後。學著好聚好散，再見才會相悅，不要讓現在的拉扯壞了以後的可能，這樣才是好的。從不甘心到勉強接受，最後再到笑著揮手，一路都很艱難，但你總算是走了過來。不只是明瞭了愛的無限與有限，更是發現了自己的可能與不可能，愛情還是會不簡單，但你卻可以讓自己愛得簡單一點。