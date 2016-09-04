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【愛讀書】 《護家盟不萌？》

2016-09-04

朱家安著，逗點文創出版

性別議題的討論隨著社會演進，不斷沸揚起來，持正面與反面立場者各擁說法，對於「同性婚姻」的爭辯更是僵持不休，儘管言之鑿鑿，理直氣壯，然而往往流於情緒，使得許多說法在邏輯上站不住腳。朱家安（1987-）以理性且精細的推演方式，不賣弄專業術語，循序引導出反同性婚姻者說法上的盲點，如泵浦加壓，攪動爛泥般的僵固思考，讓源頭活水重啟，其站在邏輯面思考，從生命意義、家庭價值、人權、滑坡謬誤、宗教與道德等，針挑種種「歧視言論」，將不合理處一一點破，提問緊銜提問，為乾枯思維帶來一場沃壤的雨。看似以聲援同性婚姻為引，實著眼提倡「尊重多元」，接受與自己價值觀捍格的異聲，真正地包容與接納。朱家安提醒：在資訊發達的年代，獲得訊息時，先別急著照單全收，太快偏向一方，是服務惰性，同時也放棄了訓練獨立思考能力的機會。（曠野玫瑰）

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