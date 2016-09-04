陳偉哲／讀你 － 致P

2016-09-04

◎陳偉哲

1

吮吸你如銀雨的髮根

光度適量，忽然我轉身

發現一群烏鴉從頭皮離去

剩下一根草叢瘦弱的你就地

2

你一直是我夢中稻草人

生性怕火，但落日決心

把你薰成我尋找你的眼線

瞇得睜不起白天了

3

你是時間的一滴液體

稠密，彷彿蜂群遺棄的蜜

吊著你蒼老的嗡嗡

垂落到你能吮吸的那天

4

那夏天你穿剩褐色短褲

像要衝浪似的，癱軟床上

被單泛著一月最寡言的光

肉身照亮成我嚮往迷航的一艘小船

5

我收集你呼出的夢囈

解剖聲母和韻母的種種血緣

原來你是我暮色猖獗時

背靠滿身蟲洞的老樹

6

即使世界要毀壞

注定登陸成為灰土的舊傷

被風舔舐的時候

我想用最琥珀的單戀密封你

7

我這樣讀你，好嗎。