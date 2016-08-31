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王志元／獅子

2016-08-31

◎王志元

1

我找到了一種安全的人際法則

把自己關起來

從柵欄裡揮動鞭子

驅趕人們帶我遊街

2

把獅子藏進衣櫃裡

在衣櫃外上網、工作

排定時程，與人做愛

當她問我何時才會撕開她的腹部時

我醒了過來

獅子不在那裡

那裡是一片沼澤

3

和別人說話的時候

總是聽見風聲

先是緩慢地

接著加速起來

別人看我皺眉

以為我發怒

我解釋不清

什麼在追著我

4

你在圈外

我在圈外

5

跳進沼澤裡就安全了

岸上的傢伙

該正憤恨地抹去爪上的泥土

我邊想著邊下沉

游過河馬的骨骸

游過羚羊的骨骸

接著你猜猜

我見著了你的

6

我找到了一種安全的人際法則

我說：「有風聲。」

7

於是此刻我得繼續進行表演

鞭子畫破空氣的聲響

讓人們專注在空圈子裡

但獅子的吼聲

又讓他們望向黑暗

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標題：王志元／獅子


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