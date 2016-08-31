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就是這個了 探肖像藝術

2016-08-31

〔記者楊明怡／台北報導〕什麼是肖像攝影？坊間精準至毫髮不差的人像畫，與肖像攝影的分別及各自不可被取代的意義在哪？居藝廊與策展人劉星佑合作，以「肖像」為題，從6位藝術家不同媒材、形式、主體的作品，探討肖像攝影的可能。

展覽緣起去年劉星佑學生送他一張仿銀鹽相紙特色的畫像，他形容這張右下角註記有「昭和拾四年」、「溪州美術寫真館」、「鍾丁運筆」的肖像擁有一種「真跡特質」，「散發著與數位媒介不同的光」，讓人在心中驚嘆：「就是這個了！」

展名《就是這個了》看似口語，其實有著極富文學氣質的典故，南朝宋劉義慶在《世說新語‧巧藝》中曾寫道：四體妍蚩，本無善於妙處，傳神寫照，正在阿堵中。「阿堵」就是「這個」，劉星佑認為，如果以「傳神」做為美學標準，或許就能「擺脫攝影與繪畫的纏繞」，讓「就是這個」成為面對肖像時的心領神會。

《就是這個了》展出周慶輝、杜韻飛、尹子潔、陳毓嫺、蔡宇恩、鍾丁運不同媒材作品，展期至10月10日，詳見http://www.g-gallery.org

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  • 策展人劉星佑獲贈的畫像，作者為鍾丁運。（居畫廊／提供）

    策展人劉星佑獲贈的畫像，作者為鍾丁運。（居畫廊／提供）

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