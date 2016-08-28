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〈中部〉岡田屋漆器展 日本職人親自授課

2016-08-28

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區公所在豐原漆藝館舉辦「日本石川工藝特展─岡田屋漆器」，廿七日邀請日本石川縣職人山崎夢舟到現場，進行日本正統漆藝蒔繪示範，讓大家一窺日本蒔繪的作工精巧之處。館方表示，展期至九月十二日，歡迎民眾參觀。

豐原漆藝館表示，日本石川縣位於日本北方，有著「日本傳統工藝王國」美名，境內有許多著名傳統工藝，「山中漆器」為其中之一。除了生產生活漆器，也有當地特色的伴手禮，後導入漆塗、蒔繪的技術，漸漸發展為木地與茶道具的重要產地。

日本漆器的製作分工精細，每位職人各司其職，包括「木地師」、「漆塗師」、「蒔繪師」等，師傅們在各項領域精益求精，奠定日本漆器製作專業的基礎。

豐原漆藝館說，受邀展出蒔繪師山崎夢舟、漆塗師清水一人，以及「岡田屋漆器」職人等參與展出，作品以日本蒔繪技法為展示重點，總計展出約四十件漆塗、蒔繪、木地蒔繪與沉金等漆藝作品，結合「傳統」漆藝品之美與「現代」漆藝之創新，展現日本漆藝新舊交織的不同面貌。

豐原漆藝館表示，配合本檔展覽，廿七至卅日規劃共計十八小時的短期漆藝課程，由山中漆器蒔繪師山崎夢舟及漆塗師清水一人親自授課，歡迎喜歡日本漆藝術的朋友參加。

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  • 日本蒔繪師山崎夢舟現場示範技法。（豐原區公所提供）

    日本蒔繪師山崎夢舟現場示範技法。（豐原區公所提供）

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