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Tim Nolan／我的逝者

2016-08-30

◎Tim Nolan 譯◎老瞎貓

他們的數量一直在增長

貓咪，母親，父親，

祖父母們，姨媽姑母，叔伯舅舅

那些我所熟悉的以及我所知甚少的

我十歲時認識的好朋友

那個傢伙跟我一起坐在班上尾端

那是高個子小孩的地盤

林戴爾大街上的鞋匠比爾

那個字跡渾圓的愛爾蘭詩人

他們活在回聲之地，餘音

之地，我聽見他們

在鳥鳴之間，在光滑的岩石上

激濺的浪花之間。當我想起他們

他們就會現身，彷彿

他們一直在等我追憶

我開車路過他們的空屋

我穿戴他們的舊毛衣和舊帽子

我戴他們的腕錶而且我花

他們的錢。所以我現在同時

身處六地——如果不是十八或二十

那麼多地方讓我想起他們

奇怪他們的存在如此安靜

他們低吟的歌如此謙遜

一點也不期待誰會傾聽

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標題：Tim Nolan／我的逝者


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2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
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