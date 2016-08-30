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郭品宏／歷史回顧

2016-08-30

◎郭品宏

已經習慣每日翻開臉書，都會看到幾年前寫下的文字，臉書擅自幫人記錄歷史且每日提醒，熱心又殘酷。有時看見回憶，不免哀傷，因為想到自己竟變了那麼多，但卻更怕看到每個人都成熟了，唯有自己始終沒變。

每日都是相同的日期，每天都是嶄新的一天。回顧那些心動的時刻、決絕的時刻、哀悼的時刻，以及出於寂寞需要朋友按讚的時刻，我在變跟不變之間徘徊游移，每日三省吾身，問自己成長了沒？思索半天仍沒答案，只好再發一篇臉書文，用今日創造明日的歷史。

但回顧歷史終究是殘酷的。今年夏天與大學朋友出門，三天兩夜的旅程，自我們畢業以來每年舉辦。回程車上，有人說今年大家似乎都懶得拍照，淡淡的一句話聽來有點刺耳。是啊，大家都懶了，連走路看風景都要先找好下一個休息點才能出發，我們從學生團體直接跨步邁向銀髮行程，青春活力統統被迫釀成醍醐味。

回到家後整理照片，臉書竟跳出五年前同一群人泛舟時的照片，花蓮河岸邊水光瀲灩，我們坐在船上笑容燦爛，連文字記載都青春逼人，我不忍卒睹。新舊對比下實在太過殘酷，五年過去，半數人已結婚生子，這才發現考驗友情的不是分離，而是重逢時每人都挽著愛情，懷抱親情。

面對時間，變與不變終究是假命題，我們無從選擇，只能抓緊一個不變的錨點，在變化中堅守約定。●

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標題：郭品宏／歷史回顧


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