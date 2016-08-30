【愛讀書】 《一直下雨的星期天》

2016-08-30

菲利普．德朗著，田晶譯，寶瓶出版

法國細微派大師菲利普．德朗（Philippe Delerm，1950-），擔任文科教師的同時持續創作，被喻為「果醬體」的散文集《第一口啤酒的滋味》，體裁短小輕盈，出版後廣受喜愛。在其小說作品《一直下雨的星期天》中，亦以看似簡單平淡的筆觸，素描主角施韋格居於巴黎的生活：瑣碎卻不改堅持的習慣、總因小事而翻騰的心情、一場由濃至淡的戀愛……每個篇章都自日常出發，愉悅與無奈交織的細瑣中，隱隱透出不說破的孤獨──讀者或將發覺，「施韋格」如同一面鏡子，可以折映某部分的自己；而我們其實也都住在各自的「巴黎」：一座提供工作、吃食、醫療、偶爾能離開旅行卻注定要回返的城。透過細節自身，作者輕巧地耳語讀者：「真正擁有幸福，並不是來自那些不可觸及的事物，而在你唾手可得的地方。」（Li Sheng）