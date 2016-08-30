| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

【愛讀書】 《一直下雨的星期天》

2016-08-30

菲利普．德朗著，田晶譯，寶瓶出版

法國細微派大師菲利普．德朗（Philippe Delerm，1950-），擔任文科教師的同時持續創作，被喻為「果醬體」的散文集《第一口啤酒的滋味》，體裁短小輕盈，出版後廣受喜愛。在其小說作品《一直下雨的星期天》中，亦以看似簡單平淡的筆觸，素描主角施韋格居於巴黎的生活：瑣碎卻不改堅持的習慣、總因小事而翻騰的心情、一場由濃至淡的戀愛……每個篇章都自日常出發，愉悅與無奈交織的細瑣中，隱隱透出不說破的孤獨──讀者或將發覺，「施韋格」如同一面鏡子，可以折映某部分的自己；而我們其實也都住在各自的「巴黎」：一座提供工作、吃食、醫療、偶爾能離開旅行卻注定要回返的城。透過細節自身，作者輕巧地耳語讀者：「真正擁有幸福，並不是來自那些不可觸及的事物，而在你唾手可得的地方。」（Li Sheng）

廣告
  • 《一直下雨的星期天》

    《一直下雨的星期天》

  • 《一直下雨的星期天》

    《一直下雨的星期天》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：【愛讀書】 《一直下雨的星期天》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.