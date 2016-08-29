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廖啟余 詩二首

2016-08-29

雨前

撥開枯草是什麼？

堊白與莽綠的交織

傾覆的巢，裸露的心室

內側你掏挖著

什麼昏暗像雲的河淤

高熱，像雷的虀粉

風起又結為纍纍的穗子：

「是什麼啊總遺憾而永生」，

是什麼撥開了枯草？

是啜泣的火，是滴滴點點的雨聲……

850

這兒寂靜布署了地形

書架底部的寒原

這兒沙礫有微小的鉛芯

踩碎了 是瞳孔倒映花卉

光焰輕微、骨骼空心……

這些貧瘠的靈魂

一次次鏤空你的指尖

以完成註定的死亡

這需要你全部的記憶

紡出這銀繡線、黑緞面

全部的技藝

在虛無與虛構之間

你手宛如聖樹的枝條下垂

翻越這一萬座慰靈碑

▓ 850，按何日章圖書分類號，即現代文學類。

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標題：廖啟余 詩二首


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