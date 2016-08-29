TIVAC攝影獎 王鼎元攝出動物平權

2016-08-29

〔記者楊明怡／台北報導〕今年「TIVAC攝影獎」首獎作品：自由攝影師王鼎元的「台北愛丁堡動物園計畫」，以真實與虛幻交錯的敘事手法，精確地反映出藝術圈對動物平權議題的關注。

王鼎元在「台北愛丁堡動物園計畫」創作理念中提及，他在閱讀動物平權文件時讀到一篇關於英國愛丁堡動物園的故事，愛丁堡動物園大象區沒有大象，只有一座大象雕像，大象旁邊有一個告示牌，寫著：「在這個動物園裡，除了這一頭以外，你看不到任何大象。」並以小字說明：「大象是智慧很高的社群動物。在野外，母象跟下一代緊密生活在一起，小公象在成熟期會離開母群，成年公象會在母象發情時，和象群結伴為伍。愛丁堡動物園根本不可能提供上述那樣的環境條件，因此我們決定不圈養大象。」

王鼎元由此提出疑問：如果動物園的動物漸漸替換成雕像，動物園會是什麼樣子？並以這個概念創作出「台北愛丁堡動物園計畫」，該系列作品乍看像一般動物園，仔細看，會發現相片中的貓熊、獅子、馬或北極熊等動物，都是玩具模型。

包括「台北愛丁堡動物園計畫」等TIVAC攝影獎得獎作品，將於10月28至31日於華山文創園區「2016台北藝術攝影博覽會」展出，詳見http://www.tac-art.com