國人遊故宮 每日指定時段免門票

2016-08-29

〔記者楊媛婷／台北報導〕為吸引更多國人走進位於外雙溪的國立故宮博物院本院，故宮院長林正儀再度下猛藥，繼部分文物開放攝影後，加碼宣布從9月1日起至明年8月31日，國人憑身分證件於每日下午4時30分後至正館參觀全面免費，南院因目前僅營業到下午5時，因此沒有跟進政策。

故宮過去曾推出每週五、六，晚上6時30分到9時，國人憑證件免費，為進一步推動文化平權，落實文化教育推廣功能，故宮加碼國人每日限定時段入館全面免費。故宮發言人、副院長李靜慧表示為和團客錯開，故選擇該時段免費，目前故宮國門票國外民眾票券價為250元，國人出示證件享優惠價150元。

李靜慧指出，院長林正儀上任後，詢問不少年輕人最近一次參訪故宮是何時，「得到的答案通常都是小學或中學戶外教學時」，她說推行該政策，就是希望更多人能將參觀故宮做為生活休閒。

國人限定時段免費政策預計實施一年，李靜慧指出，故宮門票收入與國庫稅收有關，財政部有規定免收門票政策不能無限期延長，政策實施期間故宮會持續評估。

故宮長期被詬病交通不便、停車位短少，實施國人限定時段免費入館後，故宮公共運輸議題勢必會再度被提起，李靜慧坦承近期院長林正儀將拜會北市府協調運輸問題，也期待北市府能增加公車赴故宮的班次。