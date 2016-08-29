廖修平80回顧展 秀多元藝道

2016-08-29

〔記者楊明怡／台北報導〕廖修平是戰後台灣美術史的重要人物，「有台灣現代版畫之父」美譽，在他眾多成就與貢獻中，最為人所知的，大概是1983年協助文建會（文化部前身）創辦「國際版畫雙年展」，該展是全球現存歷史最悠久的版畫雙年展之一。

廖修平的創作，決不僅限於版畫領域，為彰顯藝術家終生不懈的創作熱情與能量，也為向今年80歲的他致敬，國立歷史博物館即將舉辦的回顧展《福彩．版華：廖修平之多元藝道》，特別以等量齊觀的方式，展出廖修平版畫、繪畫、浮雕、雕塑作品，讓觀眾及後輩藝術家，藉由該展完整認識他60年來的創作過程和脈絡。

展覽包括初綻個人風格的「啟蒙．探討」、留學日、法後創作的「廟飾記憶」、具東方精神和台灣民族特色的「符號人生」、將四季變化比喻為人生過程的「季節歲月」、色彩鮮明、積極正向的「木頭人」、企圖糾正社會貪婪氣息及委靡不振現象的「默像」，及創作於妻子意外故世後，被廖修平形容為「將心中傷痕轉化為生命旅途中的記憶」的「夢境」等系列，展出作品近百件。

《福彩．版華：廖修平之多元藝道》9月3日至10月23日在國立歷史博物館展出，詳見http://www.nmh.gov.tw