音樂劇《釧兒》 傳統唱到心坎裡
〔記者楊媛婷／台北報導〕「音樂劇就是要讓音樂帶著劇情走。」負責為描寫台灣廟口文化的音樂劇《釧兒》譜寫樂曲的音樂人李哲藝，不僅集結多年寫曲音樂功力之大成，更講究國、台語口白聲調與行韻，讓《釧兒》每句歌詞聽來不僅清晰，也展現台灣多元文化融合的底蘊。
中文音樂劇《釧兒》從孕育澎恰恰長大的廟口文化出發，澎恰恰多年前看到歌仔戲班等廟口文化的失落，藉由兩個熱愛傳統歌仔戲的年輕人阿強與釧兒的相知卻無法白首，帶出年輕人的浪漫愛情，也訴說歌仔戲在時代中的遞嬗與失落。《釧兒》原為電影劇本，曾慧誠與李哲藝被《釧兒》的劇情驚豔，和澎恰恰將一同將該劇改編為音樂劇版本，該劇也是少數台灣依循百老匯製作模式，從工作坊開始，一步一腳印完成首演，並被選為衛武營明年開幕的旗艦戲劇。
曾榮獲多次金曲獎肯定的李哲藝，是音樂圈內作曲保證之一，寫曲量高質精，許多音樂劇的音樂都是出自其手，但為了澎恰恰監製、導演曾慧誠執導的《釧兒》，李哲藝深入研究歌仔戲曲牌如《薛平貴與王寶釧》等，結合西方古典樂配器，讓《釧兒》的音樂性有濃厚的台灣味，更有古典樂的磅礡大器，更驚人的是，不若其他音樂劇音樂頂多占6至7成，該劇幾乎99%都有音樂帶著劇情走，這在中文音樂劇中十分罕見。
李哲藝指出，譜寫音樂劇考驗音樂人是否夠用功，「歌仔戲是個寶庫，但要和音樂劇相搭，考驗的就是兩種文化符碼如何完美相融。」
李哲藝進一步表示，過去音樂劇演出時，常被觀眾抱怨歌詞咬字不清，問題就是出在過去樂曲譜寫未考量國語、台語行韻腔調，「行韻對音樂劇非常重要，唯有咬字清晰，觀眾才能從音樂感受到劇情的推動。」
歌曲精緻、劇情細膩的《釧兒》將於9月15日至18日在台北花博公園舞蝶館演出，接下來將前往台南、高雄巡演，購票可洽兩廳院售票系統。
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