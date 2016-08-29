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〈戀愛翹翹板〉奉子成婚急就章 新手爸媽拉警報

2016-08-29

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

當初和我女友奉子成婚，但她有了小孩就變了個人，不但跋扈無理，對我爸媽也大呼小叫的，雖然她生的是兒子，但也不用這麼誇張吧！不讓我爸媽看小孩，也不讓我抱，把我們全隔絕在外不讓我們幫忙，小孩噴尿拉屎時，我想幫忙但因為怕臭而拿口罩摀著，也被她罵。她不但一直要我離小孩遠一點，還把我當病菌，擔心我將病毒傳染給小孩，我說她把房間搞成無菌室小孩才更容易過敏，但她不理我，以為自己想的才是對的。我們的感情已經消磨殆盡，完全沒有幸福的感覺，難道結婚真的是愛情的墳墓嗎？（均啟）

A：

看著你的來信，我能感受到其實你們兩個都還沒有準備好當父母，就已經被趕鴨子上架了！這情況就像是你們要去旅行，前往一個你們都不熟悉的國家，忽然被趕上陌生的飛機，卻不敢說出心裡面的不安和擔心。這趟旅程在你們的意料之外，甚至是脫軌演出，導致你們都無法跟彼此分享這份緊張和擔憂，於是，到達目的地之後，就持續在一條脫序的路上，雙方其實都害怕，但都用很生氣的方式跟對方溝通。

當一對戀人變成父母，其實要承擔的是更多責任、家庭分工和做好心理上的準備，你們得面對你們不再只是兩人世界，更擔心第三人（脆弱的小孩）沒被好好照顧，於是衝突就更大，這個戰場從你們擴張到小孩的撫養、長輩的介入，變得複雜許多。我在想，消磨殆盡的不只是你們的情感，還包括對彼此的寄望，以及對於現實狀況的無力感、溝通的失敗，這些都變成你們爭執的原因。

也許，奉子成婚讓你們都慌張，你們都沒準備好，也都感到被現實拖著跑，這點需要被理解。此外，多了當父母的身分角色後，該怎麼調整彼此的步調，家中多了新成員後，該怎麼經營家庭生活，都是現在你們會面對的挑戰。這個挑戰，不只是你們，是每個家庭都會遇到，也是每對夫妻都會面對的難題，與其說婚姻是愛情的墳墓，不如說，婚姻讓你們必須更臻成熟、更懂負責，甚至是更能安撫彼此的脆弱心情，唯有你們共同的心情被說開，才有機會讓彼此更鬆動，進而感受到彼此的關懷和愛護，而非只有責任和負擔。祝福你們！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）

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