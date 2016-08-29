〈戀愛翹翹板〉奉子成婚急就章 新手爸媽拉警報
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
當初和我女友奉子成婚，但她有了小孩就變了個人，不但跋扈無理，對我爸媽也大呼小叫的，雖然她生的是兒子，但也不用這麼誇張吧！不讓我爸媽看小孩，也不讓我抱，把我們全隔絕在外不讓我們幫忙，小孩噴尿拉屎時，我想幫忙但因為怕臭而拿口罩摀著，也被她罵。她不但一直要我離小孩遠一點，還把我當病菌，擔心我將病毒傳染給小孩，我說她把房間搞成無菌室小孩才更容易過敏，但她不理我，以為自己想的才是對的。我們的感情已經消磨殆盡，完全沒有幸福的感覺，難道結婚真的是愛情的墳墓嗎？（均啟）
A：
看著你的來信，我能感受到其實你們兩個都還沒有準備好當父母，就已經被趕鴨子上架了！這情況就像是你們要去旅行，前往一個你們都不熟悉的國家，忽然被趕上陌生的飛機，卻不敢說出心裡面的不安和擔心。這趟旅程在你們的意料之外，甚至是脫軌演出，導致你們都無法跟彼此分享這份緊張和擔憂，於是，到達目的地之後，就持續在一條脫序的路上，雙方其實都害怕，但都用很生氣的方式跟對方溝通。
當一對戀人變成父母，其實要承擔的是更多責任、家庭分工和做好心理上的準備，你們得面對你們不再只是兩人世界，更擔心第三人（脆弱的小孩）沒被好好照顧，於是衝突就更大，這個戰場從你們擴張到小孩的撫養、長輩的介入，變得複雜許多。我在想，消磨殆盡的不只是你們的情感，還包括對彼此的寄望，以及對於現實狀況的無力感、溝通的失敗，這些都變成你們爭執的原因。
也許，奉子成婚讓你們都慌張，你們都沒準備好，也都感到被現實拖著跑，這點需要被理解。此外，多了當父母的身分角色後，該怎麼調整彼此的步調，家中多了新成員後，該怎麼經營家庭生活，都是現在你們會面對的挑戰。這個挑戰，不只是你們，是每個家庭都會遇到，也是每對夫妻都會面對的難題，與其說婚姻是愛情的墳墓，不如說，婚姻讓你們必須更臻成熟、更懂負責，甚至是更能安撫彼此的脆弱心情，唯有你們共同的心情被說開，才有機會讓彼此更鬆動，進而感受到彼此的關懷和愛護，而非只有責任和負擔。祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 福山雅治有種 靠當爸轉運
- 自由廣場》歷史功績概念：李民主，陳主權，蔡呢？
- 過度仰賴單一產業 蒙古經濟崩盤
- 用實務談法律 新住民讚有幫助
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 冷眼集》台灣少個蘭德
- 外交部次長：新政府外交戰略 「讓台灣不可或缺」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 自由廣場》從段宜康想起陳水扁
- 慶祖父母節 祖孫金像比一比
- 08/29 各報重點新聞一覽
- 徹夜喝酒 載4友人撞爛車
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- ㄇㄚˊ幾兔作者來訪：台灣文創缺經紀
- 小學即經歷同學癌逝 邵雨薇悔未及時道謝
- 經典影歌 重現《音樂家周藍萍》
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 自由廣場》香港的中壢事件 騷動中
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Researchers harness power of the sea
- 凶車免註記 購二手車慎入
- 普度法會620桌供品 30秒拿光
- 加拿大女子公開賽》艾莉雅仍居首 李旻並列21
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 好「酒」不見 金智娟被羅大佑慣懷
- 自由廣場》律師的薪水重要嗎？
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- 〈國際現場〉預期復甦 黑石大買頁岩油地
- 《星期專訪》執行長蘇麗瓊︰台北世大運軟硬體 要永續傳承
- 東北風稍增強 北部及東北部氣溫稍降
- 中國高空王子 打破走鋼索紀錄
- 紅龍果嘉年華 林佳龍當代言人
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 審計部：行政機關疏忽 5年漏追10億押標金
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
標題：〈戀愛翹翹板〉奉子成婚急就章 新手爸媽拉警報
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email