〈愛瘋迷〉虐與被虐的三角習題

2016-08-29

文／劉凱西

她一直徘徊在兩個情人之間。年紀大的那個，給她經濟上的穩定，供她吃住，給她物質所需，當然，他對她也溫柔，疼愛有加，跟著他讓她有種安全感，彷彿永遠不用再擔心未來，即使年齡上的差距讓所有人認為，她跟著他只是為了他的財富，然而她清楚得很，他跟她之間，絕對不只有物質供給上的安穩。他有某種特質，讓她願意依偎在他身邊，做個不吭聲的小女人，而她認為這就是感情。至於後來會碰上那個年紀小的，當然是因為對年紀大的情人多少還是懷有些許不滿。

老情人要她百依百順 小情人對她忠心耿耿

年長的情人總是要求她必須順從，不論生活大小事，就連吃甚麼對身體好、學甚麼可以充實自己跟上世界潮流，他都要她照著他的安排走。有時，她覺得自己像他收集的一枚公仔，好不容易活起來之後，就得照著他的安排，成為他想像中的理想人類。她不排斥任何好的安排，只是她覺得受到束縛，像隻乖順的家犬，出門必須繫上牽繩，走到哪兒都必須由主人決定。年紀小的情人則截然不同，他仰慕她、呵護她，對她百依百順，即使她心情不好或耍任性了，從來也不見他抱怨、生氣、說教，他就是陪在她身邊，逛街的時候替她提袋子，當她心情不好的時候，時間再晚都會接她的電話，他總是能洞悉她所有需求，並且搶先一步替她做到，讓她驚喜。在年輕的情人面前，她覺得綑綁著她的枷鎖終於鬆開了，她終於可以為所欲為，有時候，她甚至覺得自己對年輕的情人太壞了，他像一隻死心眼的忠犬，不管主人再怎麼責罵、踢打，都會在哭過之後，默默地繼續跟著，然後她就會心軟，轉過頭來擁抱忠犬般的情人，他讓她想起自己在年長的情人面前的模樣，眼淚也禁不住滾了下來。

公轉自轉緊密依附 是愛還是需要搞不清

徘徊在兩個情人之間，讓她迷惘不安。她問自己，是同時愛上了兩個人，還是只是同時需要這兩個人？她看著年長的情人，想著自己與他之間的對應關係，彷彿太陽和行星，自己必須依照著公轉、自轉的規律，繞著他前進，跟著他，這就是她的人生，圍著他轉圈，直到生命的終點。

想著想著，她突然起了雞皮疙瘩，太陽系如果沒了太陽，所有的行星將失去引力，會偏離軌道，造成毀滅般的混亂。如果他消失了，她會如何？她一直依附著他，因為他給她安穩，但他畢竟年長，這樣的安穩可以走到何時？她突然害怕了起來。然後想起了跟在她身邊的小情人，他是她的行星，她是他的太陽，她不用擔心小情人的消失，因為他的世界以她為中心，繞著她旋轉，只要她不消失，這個規律就不會改變。她得這樣想，才能安心入睡。

萬萬沒想到，對她提出最後通牒的，竟是年輕的情人，要她在年長的他與年輕的他之間擇一。「妳或許覺得徘徊在兩個男人之間，是妳人生的節奏，但我的一生不能只是某個人的馬戲團或保母，我無法一直取悅妳，卻不在乎我自己！」年輕的情人所下的通牒，沒有一巴掌打醒她，反而讓她更加困惑。她發現自己的確喜歡這樣的感情，一個人給她物質生活上的穩定，只要她乖巧順從一切；另一個人則隨時待命準備伺候她丟出的種種問題。一個願打一個願挨，雙向的逆來順受變成了三方的關係時，她就再也看不清這種關係的規律性。

脫離軌道斬斷關係 希望遇見懂愛的人

她看了看年長的情人，又看了看年輕的情人，她發現，自己跟他們之間，都存在著光年般的距離，看似有著甚麼關係，事實上卻見不著真正的彼此。

於是她離開了，離開了年長的，也離開了年輕的。她說，他們三人之間，誰也沒愛過誰。他們都只愛著自己，年長的情人要她順從，是為了滿足他的大男人心態；年輕的情人無怨無悔，只是想從付出中獲得存在感；而她，為了安穩而委屈自己去順從，卻把所有壓抑的怨氣丟在順從她的人身上。這根本就是一種虐待與被虐的三角習題，而這習題居然以她為中心。

所以她走了，說是斬斷一切，重新再來。問她之後會找安穩的，還是找能承受她的？她笑了笑，說：「希望能來一個真正懂得愛的，而不是自以為那就是愛的吧！」