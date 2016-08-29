〈愛情這齣戲〉不論愛情或麵包 得不到的最珍貴
文／羅斯提
如果給你選擇，一位是擁有權名利的富貴熟男，另一位則是給妳驚喜冒險十分貼心的暖男，選誰才是對的？或者，其實選誰都不一定是對的，難道人生非得這麼二分法嗎？
電影《咖啡・愛情》敘述三零年代的時候，美國夢成為所有人的共同信仰，一位嚮往好萊塢影壇的年輕人巴比，從洛杉磯來到紐約投靠大製片舅舅。初出茅廬的他甚麼都不懂，甘願做舅舅身邊打雜的苦力，舅舅吩咐秘書芙妮帶他四處繞繞，認識好萊塢名流們。
此刻，寂寞空虛的芙妮透露自己的記者男友時常出差，巴比覺得機不可失，努力追求，希望一親芳澤。就在某個夜晚，芙妮透露男友其實是有婦之夫，而且攤牌離婚無效，使得芙妮大失所望，這讓巴比更覺有機可趁，但巴比沒料到的是，芙妮口中的記者男友，其實就是自己的舅舅。
伍迪艾倫這回嘲諷的是三種角色。
芙妮，典型的排解寂寞者，見到有錢的大製片呼風喚雨，讓這位社會新鮮人心生仰慕，很快就認定對方。有權有勢的特權太迷人了，這是一條通往高等生活的捷徑。有趣的是，其實芙妮同時也鄙夷著某些好萊塢名流們，認為他們不過只是有錢有名的俗氣金流，但芙妮渴望的，卻也是變成他們。在沒有成為他們之前，鄙夷著這些人卻又嚮往他們多金生活。
舅舅，想從婚姻開小差，找點刺激，眾多男女婚後多年後的共通寫照。最高段的小三莫過於總是不吵不鬧，讓內疚感給足對方愛情壓力，覺得「我是真的跟你談戀愛而不是玩玩而已」。舅舅本來離不成婚，卻因為姪子追求自己愛人的事情引發恐慌，如果愛人跟了社經地位差的親戚走，這臉該往哪掛？有些人談感情並不只是談感情，他們像是在擂台上比勝負。
巴比，本片的主角，故事推動的視角。當他知道心儀的對象男友居然是高不可攀的舅舅時，其實有點知難而退。後來回到紐約經營「Café Society」，讓他與各路上流人士打好關係，也藉此交到了跟自己心儀女神小名相似的失婚女。當他再次與芙妮相逢時，產生了類似舅舅之前的想法：「離婚與對方廝守。」
巴比踏入婚姻關係後，也產生跟舅舅相似的想法，是否是因為這樣的愛情慾望總是能激發人們試圖「逃脫」一段原有的關係，而成就自己「想要」的關係。人們在愛情裡反覆犯錯，再三修正錯誤，也高估自己對情感的誘惑抵抗，覺得有了麵包就能尋找期待的愛情，但最後總發現，沒有得到的才是最期待的。
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