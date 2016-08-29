維納斯的呢喃（8／29～9／4）

2016-08-29

文／占星師 娜塔

時序轉換，桃花星週期也轉換，本週桃花星將由土象處女座運行前往風象天秤座，因此人際桃花將先後照拂土象人（金牛、處女、山羊）與風象人（水瓶、雙子、天秤）。土象人因外來邀約活動，可以打開心胸與視野，讓人際情緣快速流通；風象朋友如破繭而出的蝴蝶開始翩翩飛舞，終於可以鬆一口氣，惟與人交流溝通宜有為有守，避免失去拿捏；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）人際桃花不成熟，藉著工作收心回到自身是上策；火象星座（牡羊、獅子、射手）從嚴謹的職場業績目標慢慢回到社交娛樂，玩樂可以放鬆緊繃神經，也能為工作面注入創意與靈感。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊職場忙碌，人際社交也開始熱絡，總是忙著做些甚麼，忙碌後需有充足休息，注意免疫力下降的現象；有伴牡羊平日自我慣了，本週態度轉為溫和體貼，伴侶若需要服務可儘量要求，因為牡羊變得好商量了。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛的人際桃花延伸到職場，許多人出聲找你幫忙，你也能分眾行銷服務不同族群，樂在工作；有伴金牛從玩樂中得到靈感，無論外出或旅行，伴侶習於按部就班跟隨你的節奏，比較能放鬆與紓壓。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★

單身雙子從宅生活或停滯週期，開始感覺要向外活躍起來，不為找對象，而是因為你需要新奇好玩的事物來餵養自己；有伴雙子和伴侶可能因溝通不易而摩擦多，聰明如你則會見機行事，寧可把精力花在有趣的活動而不是爭吵。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹職場欲速則不達，宜擬定長遠計畫，按部就班一一執行，即使任務再小都不能忽略，積少成多是上策；有伴巨蟹需要練習與伴侶作朋友，以分享代替主導，以多給予取代拿取，高質量的愛讓你迎回伴侶關係。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子面對職場或情場，都要注意三思而後行，大剌剌的性格易招致損失，朋友借貸或投資也盡量避免；有伴獅子總想要創造金錢與價值，伴侶聚焦的是新奇樂趣，相互學習互為借鏡，反而可以換來放鬆的生活角度。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★★

單身處女座創造力和遷移運仍旺，職場創造的成果引人入勝，價值感彰顯之餘自信攀升，人際桃花也跟著上揚；有伴處女座忙職場與專業，惟忙碌可能成為伴侶關係的殺手，要注意不談心不約會，親密關係很快就會失溫。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤有浮出檯面的感覺，沉寂的方案終於可以推行，有人看到你的表現，惟與人溝通宜更仔細，避免工作疏漏；有伴天秤喜氣上身，能夠透過接觸美或藝術活動得到陶冶，伴侶也沉浸個人興趣，這是各自精采的週期。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍受到社群活動圍繞，難得你喜歡與眾人同樂，追求財務成長的野心恐有阻礙，節衣縮食保守向前是上策；有伴天蠍積極學習專業，期望轉戰跑道，伴侶人際熱絡，生活以逸待勞，正巧可以緩和你的緊張與壓力。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手生活責任加重，職場任務也攀升，愈是如此你愈不能輕忽，幸好社群朋友幫你排憂解難，讓精神放鬆心情愉快；有伴射手宜喚回樂觀信仰，見樹也見林，不迷失於短暫的重擔，也能繼續帶領一向注重細節的伴侶。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★

單身山羊外來邀約頻繁，可以趁著向外活動抽離鑽牛角尖陋習，無法確立方向時，不如放掉目的，放鬆無為或許有靈感；有伴山羊職場有桃花，對外活動宜邀約伴侶同行，並注意關節骨頭的保養，思考保持流通不執著。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★

單身水瓶從沉澱中復甦，人際桃花探出頭來，適合向外走動或推廣，惟財帛宜謹慎，任性花錢容易造成日後負擔；有伴水瓶總是突發奇想，為生活注入新意，伴侶則喜歡計畫行事，但顯然伴侶採納你的節奏會更有放鬆效果。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚看似約會或桃花蓬勃，其實心態模糊者多，加上稍早精力過度勞累，此際宜收心休養，了解自己勝過探索他人；有伴雙魚自我認同或目標不明，尚待時間重整，伴侶則忙著不同的工作內容，仍需要你在後面支持。