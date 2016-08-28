鯨向海／有人終將指認

2016-08-28

◎鯨向海

理髮師會認得自己剪斷的頭髮嗎

松鼠會認得自己抱過的松果嗎

．

木耳也能辨識出幽谷底的歎息……

也有專門辨識公主之吻的青蛙。呃

．

聞過同一陣花香而相識的你

畢竟交臂了

認出彼此潮濕而發現淋過同一場大雨的他

．

某些火山口需要分辨才知

誰正在害羞

從沒被理解的善意被指認一次

就成為畢生最輝煌的寶石

．

氤氳深處

隱約坐在那邊

以青春明朗之血氣

跟世界發生所有關係

被辨識出來或不被辨識都很有事

．

同樣讚頌過這首詩的鐵漢

會辨識出對方的柔情嗎

．

是淚水辨識出前世的仇恨

所以這輩子用愛相認嗎

．

耗盡萬古長夜——

還是誤闖星空

不可一世的

黑洞洞之心？

僅僅

為了等待

．

有人終將指認我們