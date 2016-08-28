廖玉蕙／我是台灣的福爾摩斯

2016-08-28

◎廖玉蕙 圖◎王孟婷

幾個月前，女兒一早騎摩托車上班時，被突然從路旁停車格內駛出的轎車嚇得緊急煞車而跌落，跌落後又被傾倒的摩托車壓住半個身子，痛得哇哇叫，幸賴在路旁處理被颱風颳落路樹的三名工人聯合扶起。

肇禍的女駕駛，約六十餘歲，盈盈走出車後，看了看自己的車頭，說：「我的車沒事。」接著，又盈盈地步入車內，揚長而去。女兒由工人們幫忙叫車送醫，我接獲通知後才趕到急診室。照完X光，醫生建議次日門診；門診醫生說是骨折嚴重，排定了三日後住院開刀。

我們去哪裡找線索？

在等候開刀的數天內，女兒沒辦法去上班，一連幾天用布巾吊著膀子喊疼，半夜常常痛醒；晨起時，看到她無法入睡，面色「青筍筍」坐在客廳皺著眉頭呻吟，真是不捨。不捨之餘，開始怒氣陡漲。那位只關心自己愛車有無受傷，不管前方摔車女子生死的婦人，真是冷血。「非得把她找出來痛罵一頓不可！」我握拳誓言。但這事還真存在些困難度，案發當日，我們在急診室裡操心、瞎忙，沒想到去報案。一方面存著仁心，得饒人處且饒人；一方面也以為只須吊吊膀子一些時日，就自認倒楣算了。誰知診斷結果這麼嚴重，還得動刀；而為了申請勞保給付，不報案也不行。於是夥同里長到大安分局報案，將當時在路邊剪樹的工人幫忙抄下的車號呈上，警察調出該車資料，發現該車並非女兒所說的銀白色而是黑色，想來抄錄的車號有誤。

外子無功而返，分局警員只叫他次日務必到交通大隊備案。又隔一日，果然來了位年輕警員，拿著皮尺在肇事地點丈量了半天，最後搖頭說他也沒辦法，因為公家裝設的監視器角度不對，全沒錄到那個方位，只遙遙照著遠方的十字路口。警察臨走時跟我們說：「你們萬一找到另外的線索，再來跟我們說。」意思是，你們就自己想辦法辦案吧！外子和我雙雙目瞪口呆。我們去哪裡找線索？福爾摩斯豈是人人可為的？在那之前，我早跟鄰居的餐廳請求借閱他們的監視影帶，他們不好意思拒絕，但拖拖拉拉的，我一再催促，最後卻說已經被洗掉了。

光天化日之下發生在十六米寬的大巷道的車禍，怎就是拿它沒輒？這還是號稱首善之都的台北吶！晚上，外子來醫院交班，我跟他說：「我就不信查不出來。當時正當上班時間，肇事地點就在家裡附近，若是鄰近的上班族，可能還會在附近停車。號碼應該是匆促間抄錯了，我們就來找找相似車號的銀白車子吧！」

外子露出一貫灰心的表情說：「警察都說了，沒辦法的事就是沒辦法。你怎麼那麼煩？」我將他的表情做出了翻譯，他一向傾向息事寧人，跟太太吵架也是一樣。可我就是生氣，找肇事車主的目的不在釐清肇事責任，而是想譴責她毫無體恤之心，置傷者於不顧。基於教師誨人不倦的習慣，必須讓她知道這樣是不對的。她雖沒撞伯仁，但伯仁因她的莽撞而受傷，不管法律或人情都有虧，這樣的人就算不找她賠，至少得讓她知道「人」是應該怎麼當的。

多事之人還真溫暖

於是，當晚八點多回家後，我顧不得吃飯，趕緊戴上眼鏡，在事發附近四處尋索類似車號的銀白色轎車。暗夜裡，獨自打著手電筒，在居家附近摸黑繞啊繞的，一一彎身檢視車牌號碼，居然真讓我給找到一部一字之差的，而且恰好就是銀白色。我重燃希望，趕緊打電話報告外子。誰知他竟仍毫無鬥志地說：「就算找到又怎樣？沒憑沒據的，也沒錄到影像！就算女兒指認出來，她要不承認，我們又能拿她怎麼辦？」他打了個呵欠，跟我說：「早點睡吧！明天早上第一台的刀，七點半就要進開刀房，讓女兒早些上床睡，妳也早點休息。」

我站在黑漆漆的巷弄間，仰頭看見滿天星斗，差一點哭出來。這樣的丈夫啊！當年是為什麼嫁給他的呀？現在又該怎麼跟他一起……一起辦案緝凶下去啊？

此事讓我耿耿於懷，忍不住在臉書上發了點兒牢騷，引來眾多臉友的同仇敵愾。有人拿《論語》孔子云：「傷人乎？」不問馬；批評那女人只問：「吾車安否？」卻不管人，非常不道德；有人建議把肇事的詳細時間、地點PO上網，藉由網路廣徵當時其他行車記錄器，更有人殷殷提醒手腳要快，免得超過一段時日，行車記錄器的記錄會被自動更新。

當然，贊同外子的人也是有的，他們對緝凶不抱希望，只阿Q地說：「這種人自然會在其他地方受到教訓的。」有人甚至對外子的消極態度大表讚賞：「贊成師丈的理性，盡早讓自己跳脫氣憤不悅的心情，把精神用在降低損害，恢復生活常軌上。」接著，還不忘安慰我，「佩服老師的智慧，找到這樣的老公。」朋友甚至留言：「祝開刀順利、緝凶成功！至於馴夫，平手就好啦！」這些貼文無論正反意見，在詼諧之中都暗藏關懷，讓我突然感到這城市有多事之人還真溫暖。

決定開刀後，醫生問我們手術置入的鋼片要使用健保給付的、還是自費的？醫生說自費的咬合力較強，可以比較快復健。我本來還猶豫著，來打掃屋子的阿姨聽說女兒開刀去，悄悄地跟我說：「我娘家的媽媽生前裝人工關節，過世火化後，居然在骸骨中發現幾枚生鏽的螺釘，難怪晚年老嚷嚷關節刺刺的，就是用健保給付的，品質較差。」聽到這話，我們立即回覆還是用自費的吧，萬一用了品質不好的鋼片，屆時全生鏽了，豈不是要嚇死人。

開刀幾天後，醫生宣布可以回家療養。手術打鋼片過後的左手，因為長時間吊著而顯得腫脹。醫生叮嚀女兒可以稍加晃動手肘及開合手掌，免得將來失去功能。繳交了近七萬元後出院。我開玩笑地跟女兒說：「下回得小心點，你這一跌，跌掉了七萬元，真浪費！」我這話真不知輕重，跌掉了豈止區區七萬塊，長路漫漫路迢迢，復健之路既阻且長，這是後話。

朋友來家裡探病時，我跟她提及對方車輛其實不時停在樓下車格內，就煩惱她不知何時會出現。朋友笑稱：「乾脆在她車上裝上警報器，只要一開車就會警鈴大作。」我回說：「屆時我搭電梯下樓可能來不及，得縱身直接從陽台翻下去抓人。」大伙兒哈哈大笑，女兒說：「那至少又要跌掉另一個七萬元了。」

只是道德略有瑕疵？

車子既已確知是哪一部，心頭篤定了些。我推斷此人也許是上班族，開刀後的次日，我發現那輛車子正好停在家裡正對門停車格內。我特意下樓，拿了本書，坐在樓下陰涼的大門台階上邊看書、邊守候。太陽很威，九點半過後，我已滿頭大汗，卻沒有等到伊人芳蹤。我猛地想起：「星期六，誰上班啊。」只好怏怏然上樓。

數日之後，就在不經意間，赫然瞥見該輛銀白車正巧停進停車格內，一位女士從車內出來。我心臟怦怦跳，不敢輕舉妄動；不動聲色尾隨，居然看她走進了我前些年的工作室所在的大樓內。趕緊回家帶上外子和受傷的女兒前去理論。原只是想譴責她不該肇事後揚長而去，如果她誠心道歉，也就算了。

誰知此人態度倨傲，一副有恃無恐的樣子。先是不肯下樓來，只一直強調她六十七歲了，一輩子做人正直，常進廟裡燒香拜佛，大家都說她是個好人。我跟她說：「沒有肇事前，大部分的人都是好人。人的好壞，端視肇事後如何處理，是只顧自己車子有無傷害然後揚長而去？還是幫跌落地上的受害人叫一台計程車送去急診？（完全是「疾風知勁草，板蕩識忠臣」的概念）妳真是冷血！剛剛妳強調沒注意跌在車旁的人痛得哇哇叫就罷了，如今，我女兒都專程扶著膀子來了，妳口口聲聲說妳六十七歲了，卻連人情世故都不懂，連下樓來看一眼、慰問一下妳因一時疏忽所造成的傷害都不肯，你若還要說自己是好人，誰會相信！既然如此，我們只好就訴諸法律吧。」

一聽訴諸法律，她可能有些顧忌，扭扭捏捏下樓，但還是一直強調她六十七歲，沒有過失，不必負責（朋友聽說了，笑問：「意思是我七十多歲了，比她更有資格肇事？」）；充其量只是道德略有瑕疵，道德事很難說的。外子很氣憤地問她：「如今，妳看到我女兒了，膀子開刀就用掉近七萬元手術費，就別提今後還得長期復健，還有日日疼痛所受的折磨，妳還是覺得妳沒過失？」她避重就輕，扯些有的沒的後，忽然問：「你說開刀，那手術費用有收據嗎？」她居然懷疑起我們想要訛詐！外子沒辦法忍受清白遭質疑，晚間吃過飯，急忙拿了收據送去。原先要求看收據的，真送去後，她卻又不肯開門收取，只在對講機裡撂下一句話：「你去告好了。」外子一聽，真是氣炸了。這種倨傲的態度，真惹火了這位一向極度正直的溫吞漢了，次日，直奔警局報案。

警察受理後，調閱附近路口監視器，發現在肇事時間，那輛車確實從附近的轉彎路口開出。他問我們肇事逃逸屬公訴罪，但民事部分，如果對方要求和解，願不願意接受？我傻傻問，對方若誠意和解，幹嘛不同意？但和解是啥意思？員警說道歉、賠償之類的。

痛成那樣，至少一萬！

回家後，我問外子如果賠償，該求償若干。外子看女兒痛得日夜不寧，想到對方態度又那麼差，很生氣地奮臂掄拳，捶桌說：「至少叫她賠六千元，否則絕不善罷甘休。」我氣極了，罵他：「女兒的命就這麼不值！」外子被我一罵，愣愣問：「那妳覺得該多少？」我也捶桌洩恨：「至少也要一萬元，你看女兒都痛成那樣。」夜裡，夫妻二人討價還價，險些翻臉。

兒子和媳婦回來，我們爭相訴苦。兒子露出不可置信的表情，責問：「你們兩個老人家有沒有搞錯？因為車禍，妹妹打鋼板就花掉七萬元，有好久不能上班不說，摩托車壞了，電腦也摔掛了，日夜疼痛不堪，還要復健半年左右，你們居然還在求償六千或一萬中吵架！」隨後又開玩笑附加了：「何況從此少了小姑姑幫忙我們帶女兒，媽媽還少了個助手幫忙打點演講、評審等大大小小事……哎呀，當你們的女兒真不值錢啊！」媳婦一旁笑倒在地。

結果，我們什麼狀子也沒寫，更沒請律師，本案後來直接進入司法程序，罪名是「肇事逃逸」，因為她下車察看了車況，難辯不知情。女兒已成年，我們尊重她個人的決定。她原本提出九萬元賠償金，那位女士說：「我只帶來三萬。」女兒又說：「至少請付置入的鋼板費七萬元。」那位女士還想要再討價還價。法官說話了：「你最好在受害人沒反悔前趕快去提錢，否則這回讓她走了，下回來，你可能吃不完兜著走。」於是，最後她賠了七萬元。

當時，臉友們在雲端敲碗、搬椅子，等著我公布官司後續，一聽說「以七萬元賠償定案」，有人提出自家撞人經驗說：「我公公騎車轉個彎，夕陽正對著他的眼睛，工人從水溝裡冒出來，撞上，對方骨折。他不小心使對方釘鋼板，賠了三十多萬……三十多萬是公公對內的說法，應該不止。」有人以自身受害經驗說：「我女兒前年在台中車禍，左腳植入鋼釘，私下和解賠了十三萬，老師要求的也太少啦！」我志在緝凶不在賠償，對賠償金額多少沒太掛懷，倒是其中一則留言堪稱史上最中聽：「老師追根究柢的精神不僅僅做學問，追求是非正義的心更是堅定，台灣的福爾摩斯教人佩服。」●