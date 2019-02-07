大樂透頭獎昨槓龜 初三上看1.4億

〔記者黃佩君／台北報導〕初二錢也回娘家！昨大樂透春節大紅包共開出二十八組、總中獎注數為三十五注，一夜誕生二十多名百萬富翁！春節期間尚有一七八組拚開出。而昨大樂透頭獎則未開出，累積至今天上看一．四億元；昨二獎有八注中獎，每人各得獎金一五九萬餘元。此外，今天開獎的威力彩頭獎也上看三．三億元，想中獎的民眾可繼續試試手氣。
大年初二不少民眾期待錢也「回娘家」，但昨晚開獎的第108000015期大樂透頭獎未開出，二獎的八注幸運兒每人各得獎金一五九萬八○九二元。台彩表示頭獎獎金六九七九萬餘元累積到下一期，上看一．四億元。
大樂透春節大紅包則再添二十八組百萬富翁，開出獎號為09、13、21、23、26、32、38、42和49，對中六個即中百萬；昨開出有二十二組為一注獨得、五組二注均分、一組三注均分。
第108000032期今彩539頭獎昨開出一注八百萬元，獎號為01、04、12、22、23；第108000032期雙贏彩和第108000011期大福彩均未開出頭獎。
台彩表示，今年大樂透春節大紅包加碼活動一共要送出三百六十組百萬元，一日開跑以來累計已送出一八二組，還有一七八組等著開出，今天也會加開九個獎號。
初三除了大樂透頭獎預估上看一．四億元，威力彩頭獎也預估上看三．三億元；初五開獎的大福彩頭獎上看二．一億元。台彩表示想成為百萬幸運兒或億萬富翁的民眾，還有不少機會。
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