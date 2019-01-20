安置童遭綑虐腦出血 南市府告保母

2019-01-20

〔記者吳俊鋒、林敬倫、李欣芳／綜合報導〕台南又傳疑似虐童案，由市府安置的1歲男童，就醫時被發現腿部有綑綁痕跡，還有腦內出血等傷，醫治後送加護病房，台南市政府已報請檢警調查，並對保母提出告訴。

據了解，男童本月11日因抽搐、精神差，被懷疑是感冒而送成大醫院，醫護檢查後除診斷有癲癇，還發現男童左側腦部與雙側視網膜等出血，以及左肱骨折舊傷，腿部也有被綑綁的痕跡等。

見兒滿身傷 單親母痛心

台南市議員林燕祝昨說，一位單親媽媽向她陳情，表示因無力扶養小孩，去年10月交社會局安置，沒想到全身是傷，林提出驗傷診斷、男童媽與社工的對話等，質疑市府對本案處理延遲，企圖隱瞞實情。

南市府家暴暨性侵害防治中心主任鄭妙君表示，14日得知檢查結果就詢問保母，保母稱兩天前男童曾因攀爬不慎，從嬰兒床摔到軟墊上；另因小孩晚上踢被子，為免受寒、感冒才將腿綁住。鄭說，她對保母說詞存疑，隔天即通報檢警，也將診斷報告通知家屬，無任何隱瞞、袒護。

社會局指出，男嬰情況已穩定，暫留加護病房觀察，安排下週出院；男童當初因家屬照顧情形不佳，因此轉介、安置，保母有照，有3年多經驗。

此外，宜蘭縣22歲郭姓女子昨凌晨將5個月大女兒送醫不治，檢警相驗女嬰無明顯外傷，疑因溢奶窒息；女嬰有個2歲哥哥，去年曾因嘔吐險些喪命，父母疑疏於照顧，縣府社會處列為兒保個案。女嬰父親因詐欺被通緝，怕被警方查獲，昨帶著兒子離家，稍後被尋獲。

社會處指出，女嬰與哥哥生活沒有不正常情況，也無體罰受虐情形，但女嬰死因待釐清，暫先將男童安置處理。

阻虐童 社工增至3千多人

行政院為加速建置完整社會安全網，包括改善虐童案發生後應通報而未通報、已通報但未採行有效措施等，明年底全國社福中心社工將增補至逾三千人，政務委員林萬億本月底也將召開社會安全網的跨部會協調會報，研商進一步對策。

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