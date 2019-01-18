吳健保因案丟掉議員資格 兒子繼承衣缽

2019-01-18

記者萬于甄、蔡文居／特稿

前台南縣議長吳健保為仁德區二空的眷村子弟，曾擔任縣議會第14屆副議長及第15、16屆議長，在地方深耕已久。對於吳健保在菲律賓落網，吳的兒子台南市議員吳禹寰說，自己也是看到新聞報導才知道，一切尊重司法。

從政期間，官司、爭議不斷

現年69歲的吳健保從政期間，官司、爭議不斷，包括賭博、職棒簽賭及盜採砂石等多起官司，也因職棒假球逃亡異鄉。

2010年台南縣市合併升格為直轄市，吳健保當選首屆大台南市議員，籌組「大台南問政監督聯盟」擔任總召。翌年市議會召開臨時會，當時剛當選台南市長的賴清德，決定取消行之多年的議員每年1000餘萬元小型工程建議配合款，原本檯面下的小型工程款因賴清德大動作改革，引起國人關注。吳等人與賴對槓，府會衝突愈演愈烈，最後在民意及輿論一面倒支持取消小型工程配合款下，以吳健保為首的無黨聯盟敗陣，賴成功取消議員配合款，完成被認為「不可能的任務」。

經此一役，吳健保聲望及形象受創，之後，議員一職也因案遭判刑確定而解職，首屆市議員只當了2年多。半年後他潛逃海外，不過去年他兒子吳禹寰捲土重來當選議員，承繼其政治衣缽。

吳禹寰昨表示，爸爸近年雖每隔幾個月會和家人聯絡，不過每次電話號碼都不同，他不清楚行蹤。他說，為人子女當然會擔心長輩的身體健康，自己常勸爸爸回來，上個月最後一次聯絡時，爸爸曾透露想回台的念頭。

有支持者認為，吳健保這幾年身體健康每況愈下，長期躲藏在海外，醫療較不方便，能返台治療也好；另有一說是，吳的兒子已選上市議員，加上他確實身體有恙，故有意回台服刑及爭取保外就醫的可能性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/