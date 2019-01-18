立委推動／鼓勵舉報虐童 建吹哨者制度

2019-01-18

〔記者蘇芳禾、陳昀、吳柏軒、彭琬馨、吳亮儀、劉婉君／綜合報導〕近來兒虐事件頻傳，國內在兒童保護上還有什麼不足，應該怎麼強化補漏，除行政院昨召開跨部會議因應，立法院也決議下會期提前於2月15日（大年十一）開議，將兒少保護相關的刑法、兒少法修正案列為臨時提案優先討論；民進黨立委蘇巧慧昨與新北市議員召開記者會指出，希望能透過推動吹哨者保護制度、評鑑納入家長意見、中央地方統一查詢平台等方式，改善兒虐狀況。

下會期提前開議 兒少修法列優先

蘇巧慧列舉數字指出，2016年有11萬多的家暴案件，平均每5分鐘就有一個案件，兒虐部分統計超過4萬件，平均每15分鐘就有一個案件，兒童受虐致死人數更超過127人；兒童及少年福利法、幼兒教育及照顧法都不停在翻修，可是會造成0到6歲兒童分屬兩個不同法規、兩個不同主管機關。新北市議員張維倩說，托嬰中心、幼兒園因是封閉環境，外界很難看到裡面情形，希望可以推動「吹哨者制度」，鼓勵老師、員工舉報不法，中央、地方都建立吹哨者制度。

衛福部長陳時中要求，短期內先對兒虐高風險族群，在農曆春節前全面清查訪視，也提醒各地方政府整合公私資源，提供預防性家庭支持服務，避免案件漏接。

教育部重申對兒虐「零容忍」，教育人員知悉有疑似家暴、兒少受傷等情，24小時內須通報；學生事務及特殊教育司長鄭乃文說，若孩子有就學，學校老師容易發現，因此行政院特別指示，要求衛福部、教育部、警政署等各單位都要讓社會安全網能更加強化、更落實。

法務部已提出刑法部分條文修正草案，增訂凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷可處5年以上12年以下有期徒刑，草案已一讀，待排審。

黃偉哲建議 虐童改殺人罪認定

立委版的修正草案則再加重，一旦致人於死最重可處死刑，台南市長黃偉哲認為，若法界統一見解，改以殺人罪認定，「不要過失不過失了，反正殺人就是殺人。」這樣刑度可到死刑。黃偉哲說，南市府將對脆弱家庭加強訪視頻率、鼓勵里鄰關心及通報、透過老師關注孩童是否有異狀及強化相關單位橫向通報。

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