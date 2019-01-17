國中就帶球結婚 轟動武林的愛情 2年玩完

2019-01-17

〔記者王捷／台南報導〕狠心的「牛奶媽」李女16歲生女、17歲虐殺女，據國中學姊指出，其實她曾有一段令人羨慕的愛情，只是懷孕後輟學，太早接觸複雜的社會，在短短2年間「變身」。

前夫是大3歲的學長

國中學姊透露，認識女童的生父李男與生母李女，20歲的李男是她的學長，而李女是她的學妹，當時李男在學校就常跟比較不愛讀書的學生當朋友，但也不是什麼風雲人物，雖然在同屆裡不算吃得開，但是因為草根性強、個性幽默，在學妹間很受歡迎。

李男在國中畢業後，不曉得有沒有升學，只是常看見李男回到學校找李女，由於從國中開始李男就常參加廟會活動，在當時國中還沒畢業的李女眼裡看來，李男相當成熟，兩人交往時，讓不少同學側目。

鬧離時 飆女兒像便便

沒想到，李女國中還沒畢業就懷孕，就此改變她的一生，李女的學姊說，這件事當時還很轟動，李女也希望得到一個美滿的家庭，但李男似乎無法滿足她，疑似常跟朋友出門夜歸，將李女拋在家，最後愛侶漸漸出現裂痕，而李女則將這股氣轉嫁到1歲多的女兒身上，還曾PO出女兒照片，疑似罵李男「沒良心」、「長大成人浪費米、難怪小孩長得像便便」。

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