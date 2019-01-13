驗個布引火上身 中國商人燒死剩骨骸

2019-01-13

離奇火警 廠房全毀

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市善化區六分里一處環保回收場昨天發生離奇火警，54歲中國籍李姓男子入內勘驗布料，疑當場「引火上身」，成為火球，把自己燒得只剩骨骸，陳屍處距離回收場的廠房正門僅約30公尺，其他在場5人均及時逃生。

起火原因眾說紛紜，台南市消防局已採證鑑識，善化警方調查起火過程，將比對廠房內的監視器畫面、訊問回收場業者和同行的其他4位中國籍人士，釐清案情。

火場在善化糖廠附近，善化消防分隊昨天上午11點多獲報，派出人車趕往灌救，直到傍晚才完全撲滅，燃燒面積200多坪，鐵皮廠房全毀。消防人員第一時間趕到時，現場通報李男受困，當時火勢太大，消防員冒險搜救未果，下午2點多在距離廠房正門約30公尺處發現成為骨骸的遺體。

在場另5人緊急逃生

初步了解，起火前業者帶領4男1女共5名中國籍生意上的客戶，參觀廠房內堆放的不織布，疑因李姓男子點火驗貨，未料火勢延燒釀災，李男身上著火，來不及逃生，另5人趕緊撤離。

相關環保人員在廠房內發現疑似鋁粉成分，鋁粉很容易引發塵爆，遇火恐導致致命災情，但現場都是布料，延燒迅速也可能是災害擴大的原因。

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