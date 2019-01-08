惡狼設局性侵辣西施 淫笑「不多 只有3人輪姦妳」

2019-01-08

陳男還二度性侵

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳威志覬覦檳榔西施秀秀（化名）美色，以「討論公事」為由，找友人曾浚豪、吳政穎設計秀秀下班後到汽車旅館唱歌狂歡，卻暗中將摻有第四級毒品成份的鎮定安眠藥放入可樂中讓她飲用迷昏，陳等3人再輪姦她，惡劣的是，陳男不僅天亮時二度性侵秀秀，事後還奸笑說「不多啦，只有3人（強姦妳）而已」，高等法院昨判陳男等3人須連帶賠償150萬元定讞。

3人二審輕判並判賠

刑事部分，一審依據秀秀指控陳男等人證詞、加上在她的尿液驗出安眠藥等成份，認定陳等人故意下藥性侵，依以藥劑強制性交等罪重判陳男10年、曾男7年8月、吳男7年6月徒刑。

高院審理時，陳男3人否認性侵，辯稱秀秀自願和他們發生性關係，但合議庭認為無證據證明陳男等人故意下藥性侵，她之所以意識不清原因，可能是事前有服用醫院開的藥導致，改依乘機性交罪判陳男3人從4年6月至5年6月不等徒刑，以陳男5年6月最重。

判決指出，身材姣好的秀秀在檳榔店擔任晚班的檳榔西施，2015年5月6日凌晨零時，同樣從事檳榔生意的陳男卻居心不良，以「討論公事」為由邀請甫下班的秀秀到附近的汽車旅館談論公事、唱歌，秀秀不知其中有詐前往，陳男並找來從事檳榔送貨員的曾姓、吳姓兩友人，和兩名林姓友人前往。

行前，陳男已訂購K他命、毒咖啡包等物，到達汽車旅館後，還指示吳男將含第四級毒品的鎮定安眠藥摻入可樂中讓秀秀飲用。秀秀不知陳男等3人計謀，喝下可樂後不久即昏迷，遭陳男、吳男、曾男3人輪流性侵得逞，陳男甚至兩度性侵她；秀秀不滿被性侵，提告並求償。

陳男3人雖辯稱秀秀自願和他們發生性關係，並未性侵，秀秀則泣訴被性侵後醒來，「未穿衣服，覺得自己很髒」，陳男竟然奸笑說「妳醒了喔」，還回答她問有多少人性侵她說「不多，只有3人而已」。因此，陳威志和曾浚豪、吳政穎須連帶賠償，陳男的另兩名林姓友人辯稱性侵與他們無關，刑事部分均獲不起訴處分。

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