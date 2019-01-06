老頭怨法律拿他沒輒 幫丫頭殺了恐怖情人

2019-01-06

老少戀 女友小20歲

〔記者王捷／台南報導〕40歲的凃姓女子與60歲的黃男交往，由於凃的林姓前男友天天騷擾她，聲請保護令也沒用，黃男為了「英雄救美」小她20歲的女友，竟把林男殺了，逃亡前傳訊息給凃說：「法律拿他（林男）沒辦法，我只好犧牲自己。」黃男逃亡一年後落網；台南地院依殺人罪判黃男15年徒刑，凃女獲判無罪。

女友的舊愛是暴力男

黃男10年前因槍砲案入監服刑，出獄後，3年前與凃女認識交往，由於差距20歲，兩人以「老頭」、「丫頭」互稱，感情極好。

未料凃女的林姓前男友仍天天糾纏她，還曾動手打人。凃女聽從社工建議，要慢慢離開林男，不要激怒他，所以都會回應林的訊息，還曾跟林到汽車旅館談判，因為只要不如林的意，林就會到凃家堵人。

「犧牲自己」救女友

2年前的6月15日，凃女開車被林男騎車堵到，林拍打車窗要凃復合，凃女向黃男求救。黃要凃將林男引誘到他家附近，開車衝撞林男，林男丟石頭反抗，黃再從車上拿木工刀猛刺林男胸部後逃逸，林送醫不治。

黃男犯案後，凃女被視為共犯逮捕，凃女指責黃男為什麼在她生日前，送她這種禮物？黃男因此在逃亡前傳訊息給凃女，表示因為法律無法制裁林男，他只好犧牲自己，「否則妳一輩子都要在驚恐中生活」；法官依此認定，涂女非共犯。

逃1年被逮 判15年

去年警方查緝槍毒案件時，意外逮獲黃男。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/