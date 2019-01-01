脫口說女警住好近 警亂查個資露餡

2019-01-01

〔記者王冠仁／台北報導〕負責總統官邸外崗哨勤務的台北市中正二分局警備隊黃姓警員遭踢爆，他無意間對1名女警說：「妳住處離分局不遠怎會遲到？」女警懷疑他亂查個資，督察人員一查嚇了一跳，黃員竟在半年內查了6000筆個資，遠超出正常公務查詢量。

半年內查6000筆個

黃員日前被調職，電腦資料查詢權限遭禁，中正二分局督察組說，黃員聲稱為維護官邸安全，以警用行動載具查詢行經官邸周邊車輛，過濾是否可疑。初步清查，沒發現有洩密或查詢進出官邸車輛情形，但他查詢的數量龐大，將進一步清查，若有違法將嚴辦。

中正二分局警備隊黃姓員警被媒體爆料，稱他1個月內私查上千筆與勤務無關的個資，上至分局長、下至員警、雇員、工友等。媒體還指出，黃員某次和女警在電梯內聊天，女警說自己因塞車而上班遲到，黃員卻脫口說她住處離分局不遠怎會遲到？女警驚覺個資可能被黃員掌握，黃員亂查個資一事傳開，督察人員馬上展開調查。

分局長到工友都受害

督察人員發現，黃員前年8月以警用系統查詢自家人個資，以「不當查詢紀錄」記他2支申誡。黃員卻變本加厲，去年7月至12月，居然有6000多筆查詢紀錄。

督察人員還發現，黃員去年10月再次出現「不當查詢紀錄」，將他記1支小過，黃員過去常因小事興訟，連自家人也告，分局將黃員以「專案人員」列管，去年12月21日將他調往拘留室任警衛。

督察人員指出，黃員2016年12月由大安分局調往中正二分局警備隊，他過去曾因「家務事」出現脫序行為，被法院以強制未遂、恐嚇罪判處拘役60天；他調往中正二後，同仁對他大都避之唯恐不及。

此外，目前沒有個資外洩情況，尚未違反個資法，也未對黃員所屬主管進行連坐處分。

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