1本16萬 老字號郵幣社遭竊

2018-12-15

嫌犯下手俐落 7秒得手

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市牯嶺街老字號「孔太太郵幣社」，12日遭戴全罩式安全帽的歹徒闖入，將桌上一本內含稀有國家鈔票、價值16萬多元的集鈔本偷走，犯案過程僅7秒。竊賊下手俐落，警方懷疑是熟悉這行的人士所為，已透過監視器追查歹徒行蹤。

70歲孔太太開設郵幣社約30個年頭，平日除了親自顧店，家人也會幫忙。警方表示，12日晚上6時許，孔太太到屋後的餐廳吃飯時，有名頭戴安全帽、口罩的歹徒，竟趁四下無人，將桌上一本塞滿各國特色鈔票的集鈔本偷走。

內有多國稀有鈔票

警方調閱監視器發現，案發前有兩名歹徒共乘一輛機車在郵幣社外，其中一人下車後在門口徘徊，透過落地門窗觀察店內動向，一發現店內無人，便直接衝入行竊。

據店家指出，遭竊的集鈔本結合許多稀有國家的鈔票，種類超過60種，其中最貴的「States of Jersey」鈔票，5張鈔票就要賣台幣8千5百元，但因整本都是特殊紙幣，所以嫌犯無法到銀行兌換，店家已透過同行，注意嫌犯是否意圖銷贓。

  • 歹徒侵入集郵幣社偷走集鈔本。（記者劉慶侯翻攝）

    歹徒侵入集郵幣社偷走集鈔本。（記者劉慶侯翻攝）

  • 店方出示遭竊的同類型集鈔本。（記者劉慶侯翻攝）

    店方出示遭竊的同類型集鈔本。（記者劉慶侯翻攝）

  • 「States of Jersey」的鈔票，5張鈔票就要賣台幣8千5百元。（記者劉慶侯翻攝）

    「States of Jersey」的鈔票，5張鈔票就要賣台幣8千5百元。（記者劉慶侯翻攝）

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