安定亞K歌 安定亞K歌

2018-12-15

〔記者邱俊福／台北報導〕鄉土劇男演員安定亞曾與藝人秦楊互毆登上新聞版面，昨晨他跟友人在KTV飲酒唱歌，與陳姓友人爆發口角，陳男當場呼安定亞一巴掌，並嗆「我一定找到你」，雙方因此鬧上警局，安定亞控告陳男傷害、恐嚇，警方將陳男移送檢方偵辦。

被嗆：一定找到你

警方調查，安定亞昨凌晨跟女友、友人在台北市忠孝東路錢櫃KTV飲酒唱歌，不過開包廂的40歲陳男指沒有請安定亞來，不歡迎他參與，並要他離開，安定亞沒有馬上走，陳男疑不滿他沒有好好對待之前的女友，在他清晨6時拉著女友要離去之際，雙方爆發口角，陳當場呼安定亞一巴掌。

警方將2人帶回派出所，原本安定亞沒有要提告，一直想跟渾身酒味的陳男和解，但陳男不願意，陳男在派出所還出拳腳欲攻擊，甚至以手機丟擲安定亞並嗆聲，被警方攔阻。

安定亞驗傷、怒告

安定亞見無法和解，陳男又咄咄逼人，前往醫院驗傷，持驗傷單提告，陳男也被送辦。

據了解，本名李建輝的安定亞，5年前在飯店酒後與藝人秦楊互毆，事後雙方和解。今年6月安定亞在北市忠孝東路錢櫃KTV，涉嫌酒後跑進廚房，腳踹服務生臀部，還出手攻擊對方頭部，本月被依傷害罪起訴。

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