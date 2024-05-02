大甲警用心護農 外埔農民烹煮在地饗宴致謝

外埔地區農民烹煮在地料理，讓外埔分駐所警察同仁品嘗。（記者張軒哲攝）

2024/05/02 13:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線大甲區、大安區及外埔區，為台中農業重鎮，甲安埔農民生產品質優良且風味迷人的農特產品，大甲分局為了保護農民的辛苦收成及農業設施，在轄區成立「護農專案」，透過加強巡邏及宣導，有效保護在地農民辛苦的栽種成果。甲安埔一群農民今日選用自家生產的優質農產品，烹煮泰式蕃茄打拋豬、青炒蘆筍、黑豬肉香腸、川燙皎白筍、爆香瓜仔肉、芋頭排骨湯及地瓜飯等饗宴讓外埔分駐所警察同仁品嘗，眾人直呼好吃。

甲安埔地區盛產芋頭、溫室蘆筍、紅殼筊白筍、地瓜、紅龍果、溫室小番茄、牛番茄、大安豬肉、阿露絲洋香瓜及各種菇類作物；許多農民採用價格昂貴的農業資材及智慧溫室種植有機及產銷履歷的農產品，由於農產品香甜可口且風味獨特，一到產季常常供不應求，有時就會發生價格高貴的農產品被盜採，而價格昂貴的農業資材及農作設施遺失，在農村也時有所聞。

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為了感謝大甲分局派員日夜巡邏，保護農民的收成及設施，甲安埔一群農民分享所栽種優質農產品的美味，分駐所員警對農民所栽種的農產品都是大快朵頤且讚不絕口，也極力推薦親朋好友一同採購分享，警察用心護農，農民誠心感恩，真正做到「警民一家」。

外埔地區農民烹煮在地料理，讓外埔分駐所警察同仁品嘗。（記者張軒哲攝）

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