貴婦奈奈公公逃加國 貴婦奈奈公公逃加國

2018-12-15

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉，受害者已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺，未料，檢警查出3人全都落跑國外！

台北地檢署將3人列為詐欺罪偵字案被告後，除先發現貴婦奈奈夫妻上月30日飛往美國舊金山，接著又掌握黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。

公公比兒媳早17天落跑

檢警掌握，黃立雄當晚6點35分，持我國護照搭機直飛加拿大多倫多皮爾遜國際機場，目前確定人還在加拿大；不過，北檢表示案件還在偵辦，偵查不公開。

由於被列為被告的3人全部落跑，北檢已向移民署申請列管黃博健3人的入境留置或入境通知，若黃博健等人之後持我國或其他國家護照入境，一入關就會遭調查。

3人被列入境留置或通知

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到12月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」自圓其說後，即關閉臉書。

貴婦奈奈夫婦經營的醫美診所無預警惡性倒閉後，檢方迄昨將貴婦奈奈夫婦、公公黃立雄3人列被告；不過與此案無關的其他家人，也接連被外界起底，包括從事汽車相關行業的貴婦奈奈小叔、擔任台大醫院神經外科醫師的大伯等，2人均未捲入案中，生活如常，大伯仍在台大醫院看診。

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