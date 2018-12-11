男大生撿屍女同學 完事叫她男友抱回

2018-12-11

與男友吵架 找同學喝酒訴苦

〔記者王俊忠／台南報導〕台南某大學女大生小芳（化名），與男友吵架後心情不好，找住校外同棟宿舍的蔡姓男同學訴苦，小芳喝了兩杯酒即昏睡，蔡男見狀對她性侵，事後蔡男還聯絡小芳的男友，要他把自己的女友抱回寢室，台南地院依乘機性交罪判蔡男3年4個月徒刑。

蔡男性侵 判刑3年4個月

判決指出，蔡男與小芳是大學同班同學，都住在校外1棟出租宿舍，2016年11月中旬某日凌晨1點許，小芳與男友吵架心情不好，隻身到蔡男寢室找他聊天，期間小芳喝了兩杯酒呈現茫醉狀態，蔡男趁機對她性侵。

蔡男辯稱，小芳酒後即主動抱、吻他，還摸他生殖器，應女方要求戴上保險套、發生性關係，小芳還要他傳LINE給她男友，要男友到蔡的房間抱她回寢室。

小芳說，在蔡男房內喝兩杯酒後就覺得暈眩、醉倒蔡的床上，醒來發現她與蔡兩人全身赤裸躺在床上，質問蔡發生什麼事？蔡說「我們就做了啊」，穿好衣服仍覺得頭暈無力，繼續在床上昏睡，醒來時已在自己房間，沒有同意與蔡發生性關係，也不知道是男友把她抱回房內。

案發當天中午，小芳傳LINE訊息質問蔡男「怎麼可以趁人之危，我根本沒有意識，我好生氣，本來超信任你的，沒想到你居然這麼對我！我再也不喝酒了！我根本不記得，真的會昏倒。」法官從這些事證認定，小芳確實遭到蔡男乘機性交，只是當時小芳已酒醉、意識模糊，不知抗拒非禮行為。

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