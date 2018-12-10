鈕承澤遭境管 今出庭複訊

2018-12-10

〔記者溫于德、吳琬婷／台北報導〕「豆導」鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，檢察官為防他逃亡，已將他境管，預定今天上午傳訊他到庭複訊，複訊結果對他涉案程度的認定極為關鍵。就在他「命運未卜」前夕，鈕男昨在臉書寫道「妖魔都是自身的恨與惡創作的，在砸下石頭之後，請閉上眼睛，感受愛，就會更有力量將世上的仇恨與惡念化解消融⋯LOVE」，似乎再度暗示外界對他的評價不公平。

不過，他的「感受愛」 貼文，再度引來一面倒抨擊，留言轟他「令人作嘔」、「你怎麼有臉講這種話」、「妖魔是你自己吧」。

臉書PO「感受愛」被轟

此外，昨天也有自稱「艋舺」電影的工作人員出面爆料，表示當年「豆導」在拍片現場，專挑長得漂亮的女臨演試演親密擁抱戲，批他假借導演名義吃演員豆腐。

鈕承澤委任律師說，鈕承澤今天上午9點半會到台北地檢署接受檢方偵訊，全力配合偵辦。法界人士表示，複訊結束後，檢方是將他請回、交保，或是否可能從重聲請羈押，備受矚目。

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