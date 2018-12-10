7月嬰疑遭虐昏迷 印尼保母涉嫌

2018-12-10

嚴重顱內出血緊急送醫

〔記者曾健銘、王宣晴、賴筱桐、蔡亞樺／新北報導〕31歲印尼籍逃逸移工莎莉（音譯），日前受託照顧同鄉夫婦1名7月大男嬰，因男嬰半夜哭鬧，她疑因此對男嬰施暴，昨清晨發現男嬰無生命跡象，通知男嬰父母一起將男嬰送醫，男嬰顱內出血緊急手術後仍傷重昏迷，莎莉事後逃回租處躲藏，昨晚被逮應訊時否認施暴，稱男嬰身上傷勢是急救時造成，警方昨晚帶回也參與急救的印尼籍1男1女，全案將依重傷害罪嫌偵辦。

男嬰父母親都是印尼籍

警方調查，男嬰的父親阿庫斯（音譯）為合法移工，目前在台北市工地擔任臨時工，妻子西斯卡（音譯）的工作簽證在6月中到期，四處逃逸擔任看護，兩人居住在新北市土城。

據了解，男嬰的父母近期找到新工作，暫時無法照料男嬰，本月2日透過LINE，在印尼籍移工的群組內尋找托嬰，莎莉自告奮勇接下托嬰責任，並收取每月1萬4千元的托嬰費。

男嬰的父母向警方表示，因與對方互不相識，為確保兒子平安，要求每晚與男嬰視訊，托嬰前幾天，擔任保母的莎莉遵守約定視訊，期間還帶男嬰逛夜市、開臉書直播，但5日晚間視訊後就聯繫不上。

留下假資料逃回租屋處

昨清晨5時，男嬰父母接到莎莉電話，指「你兒子生病了！」雙方會合後將男嬰送台北市萬芳醫院。院方診斷發現，男嬰後腦、兩大腿內側、脖子至鎖骨及雙頰有大面積瘀青，懷疑遭人抓起故意撞擊硬物，通報警方；莎莉疑畏罪，向社工留下假資料後逃離醫院，跑回新北市三重租處躲藏。

抱怨男嬰哭鬧 否認施虐

警方查出莎莉曾被檢舉是逃逸移工，循線找到她帶回偵辦。莎莉一度抱怨男嬰半夜都不睡覺，吵鬧，警方問是否因此對男嬰施暴，她當場崩潰痛哭，但否認施虐，指男嬰沒了氣息時，還與另兩名友人一起急救，男嬰傷勢是急救時造成。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，男嬰情況過去沒有通報紀錄，個案的家庭狀況還要了解。

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