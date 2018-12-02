台1線444.4K有點毛 新增測照桿傳壓煞

2018-12-02

兩起死亡車禍引議論

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線屏東枋山鄉加祿堂路段，最近悄悄裝上一具固定式測速照相桿，因裝設位置位在444.4K處，數字正巧是台語4個「死」諧音，引起地方議論，有人戲稱是「會拍照的石敢當」？也有人說是為了「壓煞」。

彷如會拍照的石敢當

台1線444K路段，在2016年曾發生自小客車高速撞上迴轉軍車的死亡車禍，今年鬼月期間，一名環島機車騎士在該路段撞上停等載客的巴士慘死，這種不吉利的巧合，也引起民眾議論；有人認為，444K的數字讓人聽起來就覺得「毛毛的」。

預計月底前啟用

屏東警方表示，該路段車速快，最近兩起死亡車禍都是行進中小車撞上靜止大車，因此裝設速限70公里的測照桿來限制車主高速行駛，預計月底前「開拍」。警方指出，測照桿南方的安全島缺口屬危險路口，發生軍車迴轉與自小客車撞擊車禍後，已加設水泥擋封阻，但當地農民要求打開缺口以方便載貨，加裝測照桿後近期會打通，若再發生車禍，會重新封閉。

444.4K全國僅2處

全國僅台9線及台1線長度超過444.4公里，台9線444.4K處在山區未設測照桿；民俗專家陳進成表示，數字4的忌諱包括車牌、樓層或手機號碼，有人連歲數4也會報虛歲，在該路段裝設測照桿抑制車速提高安全，從民俗角度可解釋為「壓煞」的概念。

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