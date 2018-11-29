萌警阻詐 擋下退休女師感情債

2018-11-29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一名退休女教師到基隆市某銀行準備匯款1萬5000美元（約台幣46萬元），行員懷疑她遇詐通報警方，甜美女警顧瑄趕來，察覺女師遇上「愛情陷阱」詐騙案，一開始勸不動對方，後來心生一計，以同理心說服女師：「我也是女生，我懂。」對方才暫停匯款，進而聽進她的勸阻，保住了自己的退休金。

顧瑄從警才第2年，已多次成功阻止民眾被騙，今年7月就曾阻止黃姓民眾匯款2000元給詐騙集團假冒的香港女網友，本月10日還協助失智長者找到回家的路。單身的顧瑄今年30歲，雙親都當過警察，姊姊在海巡署服務，她畢業後短暫從事會計工作，隨即跟隨雙親腳步，投入警職。

假無國界醫生 險得手46萬

目前服務於基隆市警二分局信義派出所的顧瑄，本月26日接到通報，立刻趕到銀行，63歲退休女教師被愛情沖昏頭，根本聽不進她說什麼。但顧員不放棄，一方面設法與對方攀聊，還適時表達支持對方的想法，再進而溫言軟語地說：「我也是女生，我懂。」總算卸下對方心防。

女教師說出她在臉書上結識自稱Henry Fedinard（亨利費迪南德）的無國界醫生，對方表示要從阿富汗來台灣，因醫職合約問題須支付解約金，她因此拿出退休金，要「為愛賭一把」；最後顧員點醒女老師遇到了騙徒，成功阻止匯款。

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