借錢就是不想還 裝妹咒己得癌症

2018-11-19

裝窮、裝病...一直借

〔記者邱俊福／台北報導〕30歲林姓女子離職後，以「出國旅遊缺錢」、「爸爸生病住院」等理由，向昔日黃姓女同事借錢；黃女要求還錢，林女竟假冒自己妹妹，對黃女稱「我姊姊得癌症」並繼續借款，總計3年來騙得70萬元，直至黃女的兒子質疑「怎麼可能這麼多不幸都發生在她身上，一定是騙人的」，黃女才驚醒報案，警方日前將林女約談到案，依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，林女2016年初到知名火鍋料公司工作，跟59歲黃女是同事，林女任職2個月就離職。後來林女利用黃女善良的個性，以LINE主動聯繫黃女，陸陸續續以生活困難缺錢、出國旅遊缺少盤纏、爸爸生病住院需要醫藥費等，向黃女借款。

老同事70萬要不回

去年底，黃女開口向林女要求還錢，林女卻假冒自己妹妹，以LINE告知「我姊姊得癌症住院了，現在沒辦法出面」，隨後又以妹妹身分稱「爸爸死了，沒錢辦喪禮」、「繼承遺產需要手續費」、「姊姊化療沒錢」、「被地下錢莊押走」、「寵物需要醫藥費」等理由，繼續向黃女借款。

有那麼不幸? 終於驚醒

黃女3年來陸續匯給林女70萬元，對方卻都沒還錢，今年7月間跟兒子聊到此事，兒子查看雙方LINE交談內容，告知「這個人怎會如此不幸，應該是詐騙」。

黃女被點醒報案，警方通知林女的妹妹到案說明，妹妹得知被姊姊冒名行騙，非常氣憤，揚言提告親姊；警方也發現，林女借用友人戶頭充當詐欺匯款帳戶，友人被連累遭警局通知到案說明，林女日前主動到案坦承犯行。