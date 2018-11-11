悲慘2歲娃 被圈養在浴廁孤獨亡

2018-11-11

有一頓沒一頓 遑論睡床

〔記者劉慶侯、姚岳宏、蔡宗勳／綜合報導〕台北市2歲半皮包骨男童疑遭活活餓死，檢警追查赫然發現，林童母親與其同居男友竟把男童當成動物在養，男童吃睡和活動幾乎只能在一坪半浴廁內，不僅「有一頓、沒一頓」地隨便供食，造成幼童長期營養不良，林女和男友甚至沒給孩子一張床，男童只能瑟縮在馬桶旁的濕涼地板上入睡；孤獨男童的悲慘世界，讓偵辦檢警莫不紅了眼眶。

母有疾 同居人也不管

警方形容，浴廁內除馬桶、洗手檯和蓮蓬頭，幾無他物，裡面沒有幼童用品，也沒床鋪或墊子，更無玩具作伴。男童如同動物般被圈養，林女和男友還經常沒給男童穿衣服，只一味要他乖乖待在潮濕浴廁裡。警、消前晚獲報抵達林森北路的林女租處時，男童全身赤裸、一身屎尿地蜷縮陳屍馬桶邊。

小孩只能吃大人剩下的

警方調查，男童母親有精神疾病，無心力照顧兒子，蕭姓同居男友則不當一回事，認為小孩與他無關。林女說：「因為怕吵，所以平日把兒子關在浴室，有留一道門縫讓他進出。」她和男友買吃的回家時，會給兒子吃，怕兒子吃不完很浪費，所以都吃他們剩下的。

林女表示，她在制服酒店陪酒，有時喝醉就住朋友家，2、3天沒回家，但會託在台北的哥哥暫時照料兒子，她日前和男友出去玩3天，回家才發現兒子死亡。但警方查證發現，林女和哥哥早已不相往來，且8日晚間，林女還有去酒店上班，9日上午下班後和蕭男碰面，兩人還到娃娃機店玩了一會兒才回家。

玩3天回家 發現兒子死了

檢警初步調查，男童無明顯外傷，但體重僅6公斤，遠低於同齡幼童一半以上，身高90公分也遠低於正常值115公分。台北地檢署檢察官林達相驗後表示，男童處於「非常營養不良的狀態」；警方昨依遺棄致死罪將林母和蕭男移送法辦。

男童的妹妹 活71天夭折

嘉義縣社會局長劉志偉表示，男童母親之前住嘉義，社工訪視發現男童有發展遲緩現象，評估有早療需求，曾協助帶至醫院進行早療鑑定及復健服務，期間多次家訪、電訪並提供其他扶助。林女與前男友生下1子1女，男童的妹妹於去年6月出生，是早產兒，出世71天夭折，檢方相驗認定是自然死亡。